Agricultorii, din nou în culmea disperării. Pe lângă scumpirile carburanţilor, fermierii nu ştiu când vor primi ajutorul din România

Agricultorii sunt din nou în culmea disperării. Pe lângă scumpirile carburanţilor din ultima perioadă, ei nu ştiu când vor primi cele şase mii de tone de motorină, promise de România. Şi asta în condiţiile în care lucrările agricole de primăvară trebuie să înceapă de la o zi la alta. În timp ce fermierii spun că nu au bani pentru noile semănături şi riscă să dea faliment, autorităţile îşi pasează responsabilitatea.



"Situaţia este complicată, preţurile la carburanţi cresc practic de două ori pe săptămână. Este un lucru ieşit din comun, asta se reflectă negativ asupra începerii lucrărilor de primăvară. Noi n-o să avem nevoie de motorină în luna mai, ci acum, în perioada imediat următoare. Sperăm să o primim cât mai curând.", a spus agricultorul din raionul Leova, Ion Plămădeală.



Încă din decembrie, preşedintele României, Klaus Iohanis, aflat într-o vizită oficială la Chişinău, a anunţat că ţara vecină va ajuta fermierii moldoveni care au suferit din cauza secetei şi a altor calamități. Câteva săptămâni mai târziu, Guvernul de la Bucureşti a aprobat acordarea ajutorului umanitar. De atunci, însă, responsabilii au luat practic apă în gură. Ministrul în exerciţiu al Agriculturii, Ion Perju, spune că instituţia pe care o conduce a elaborat planul pentru ca motorina să ajungă la Chişinău. Totuşi, acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Perju susţine că problema ar fi în altă parte.



"Cu regret, până acum, noi nu avem unele demersuri oficiale, asta în timp ce ceea ce ţine de Ministerul Agriculturii noi am îndeplinit misiunea. A fost elaborat şi regulamentul privind distribuţia motorinei. Acest moment a fost consultat şi cu producătorii agricoli şi a fost transmis şi Preşedinţiei.", a spus ministrul în exerciţiu al Agriculturii, Ion Perju.



Între timp, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Fermierilor califică acţiunile autorităţilor drept un sabotaj.



"Este un sabotaj împotriva schimbărilor care se vor a fi făcute în ţară şi în domeniul agriculturii. Începem un nou an agricol, toată societatea ar trebui să simtă asta, feeria naturii şi învierii, dar noi încă vorbim despre nişte lucruri betonate într-o încăpere a politicului.", a spus preşedintele Asociaţiei Naţionale a Fermierilor, Vasile Mîrzenco.



Am încercat să obţinem o reacţie şi de la Preşedinţie, însă purtătorul de cuvânt al instituţiei, Sorina Ştefârţă, ne-a cerut o solicitare oficială, la care vor veni ulterior cu un răspuns. Din cele şase mii de tone de carburant oferit de România, fermierii vor primi câte 25 de litri de motorină per hectar.