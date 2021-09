Agricultorii din nordul țării nu au unde să-și vândă fructele. Fermierii, indignaţi că autoritățile nu-i ajută

Agricultorii din nordul țării se plâng că nu au unde să-și vândă fructele. Ei mizau pe piața de desfacere din Rusia, dar autoritățile nu au încheiat niciun acord cu Moscova în acest sens.

Natalia Balta din satul Arionești, raionul Dondușeni are o livadă de pruni și spune că va avea o roadă de 40 de tone de fructe.



"Investițiile sunt destul de mari, dar încă nu am scos niciun leu. Niciodată nu am cules, deoarece nu-i nicio piață de desfacere și tot se pierde. De două săptămâni, ea este coaptă pe copaci.Cumpărători nu prea avem. 60 de procente din toată producția am pierdut-o. Aceasta care a căzut jos nu putem să o realizăm nicăieri", a spus Natalia Balta, agricultor.



Natalia Balta este indignată că autoritățile nu-i ajută pe agricultori: "Autoritățile nu s-au străduit și la orice întrebare spun ca să punem mai puțin sau încercați să realizați pe piața internă. Mă dezamăgește total, fiindcă am renunțat să plec peste hotare în speranța că voi face un viitor acasă".



Și Victor Poșcai a investit sute de mii de lei în cele șapte hectare de mere pe care le deține. Bărbatul are aceeași problemă - lipsa unei piețe de desfacere.



"Anul acesta nu merge nimic. Am mere aur. Le-am prelucrat. Le-am stropit. Peste 140 de mii doar pe chimicale, în afară de motorină. Motorina este scumpă", a menţionat Victor Poșcai.



Agricultorul este nevoit să vândă merele la un preț mic: "De realizat nu-i nicăieri. Trebuie să le dăm la suc cu un leu și douăzeci de bani. Nu vrea să le ia nimeni. Măcar cât de cât. Merge vorba că se va ieftini și nici nu mai are rost să strângem. Trebuie de luat de la bancă credite. Dar cum să iEi credite dacă nu-i niciun viitor și nicio susținere"



Reprezentanții Ministrului Agriculturii ne-au comunicat că instituția nu se implică în relațiile comerciale între agenții economici.