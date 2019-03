Agricultorii din Nisporeni curăţă viţa-de-vie după o tehnologie germană. Ce presupune aceasta (FOTOREPORT)

Agricultorii din Nisporeni curăţă viţa-de-vie după o tehnologie germană. Viticultorii susţin că tehnica învăţată de la specialiştii străini le va permite să obţină o roadă mai bogată în acest an.

Timpul este tocmai favorabil pentru lucrările de primăvară, susţin agricultori, aşa că pe podgorii este forfotă mare.



Şi în via lui Vladimir Gligor din satul Şişcani lucrările sunt în toi. Ca să reuşească la timp curățatul, bărbatul a angajat mai mulţi muncitori.



"Am curăţat undeva la 4 hectare şi jumătate, şi ne-a mai rămas vreo două hectare şi ceva acolo nişte sote", a spus agricultorul Vladimir Gligor.



Viticultorii spun că tehnologia de tăiere a lăstarilor pe care o aplică în acest an este mai simplă.



"E sistema Ghiio. E adusă de peste graniţă, din Germania. Tăiem vreo 6-8 ochiuri şi e mai simplu. Se lasă două viţe şi un cep pentru anul viitor. Iată cepul, şi cele două viţe. Asta-i tot."



Alţi viticultori care au încheiat deja curăţatul viţei-de-vie s-au apucat de legat lăstarii. Şi la această procedură agricultorii

folosesc un aparat special care le uşurează munca.



"Lenta trage, cu capsatorul se face. Poftim."



"Ne ajută că nu mai luăm atâţia oameni. O persoană leagă în jur de 5-6 rânduri pe zi. Da aşa le legau două cu cârpe pe vremuri", a spus agricultorul Andrei Caldararu.



Până şi lăstarii tăiaţi sunt mărunţiţi cu un tocător modern. Petru Creţu spune că şi-a cumpărat utilajul datorită unui grant oferit de Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.



"Toată lumea dă foc la râpcă. Asta e primit la moldoveni. Da acum eu socot că, după cum ni-o spus şi învăţaţii râpca se foloseşte ca un fel de îngrăşământ", a spus agricultorul Petru Crețu.



Întrucât timpul s-a încălzit rapid, specialiştii îi sfătuie pe agricultori să se grăbească şi să finalizeze aceste lucrări înainte de înmugurirea plantelor. În Moldova sunt peste 130 de mii de hectare de viţă-de-vie.