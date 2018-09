Agricultorii au început recoltarea porumbului. Ministerul Agriculturii are prognoze optimiste privind roada din acest an

Foto: ziare.com

Agricultorii au început recoltarea porumbului. Deşi seceta de la începutul primăverii părea că a compromis o parte din producţie, Ministerul Agriculturii are prognoze optimiste: roada va fi puţin mai bogată decât anul trecut, datorită ploilor din această vară.



Dumitru Țigănaș din Vadul lui Vodă are semănat un hectar de porumb. El speră că prognozele responsabililor din Agricultură se vor adeveri.



"Sperăm că poate va fi mai mult, aproape cu jumătate de tonă", a menţionat Dumitru Ţigănaş, agricultor.



Mijlocul lunii septembrie înseamnă muncă silnică pentru tractoriști.



E forfotă mare nu doar pe lanurile întinse ale fermierilor, ci şi pe cele mai mici, unde recoltarea se face manual.



Autorităţile prognozează că în acest an recolta de porumb va fi de 4,6 tone pe hectar, în timp ce în 2017 producţia a fost de 3,7 tone.



În ţară, 500 de mii de hectare sunt semănate cu porumb.