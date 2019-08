Agricultorii au dat start recoltării soiurilor de mere de vară, astfel, în livezile din ţară în acest zile e forfotă mare. Din cauza temperaturilor înalte şi a lipsei de precipitaţii, culesul merelor a început în acest an cu aproximativ o săptămână mai devreme.

Fermierii se aşteaptă la o roadă mai mare cu circa 10 la sută, iar în acest context, speră ei şi preţul va fi pe măsură. Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Moldova Fruct, acesta este la fel ca şi anul trecut, între cinci şi şapte lei per kilogram de măr, vândut direct din livadă.

Ghenadie Leagul din satul Coşniţa raionul Dubăsari deţine o podgorie de mere de aproximativ cinci hectare. Fermierul este în căutarea cumpărătorilor pentru soiurile de vară care s-au copt deja.



"Luna iulie şi august au fost temperaturi foarte ridicate şi procesele de coacere au fost puţin mai rapide. Soiul Golden Delicious şi Red Delicious. La 20 de tone la hectar. Este puţin, dar reieşind din faptul că este prima recoltă şi primul an este o recoltă bună. Toate merele au acelaşi diametru sunt de o formă. Sunt uniforme şi practic 99 la sută din mere sunt bune pentru vânzare în stare proaspătă", a spus Ghenadie Leagul agricultor satul Coşniţa raionul Dubăsari.



Majoritatea merelor coapte din livada nouă, plantată după metoda intensivă vor merge la vânzare, iar o bună parte din merele culese din livada veche, plantată după metoda clasică vor ajunge la procesare. Prima piaţă de desfacere rămâne cea din est. Ghenadie Leagul, speră totuşi că din fructele crescute în livada sa, vor gusta şi europenii.



"În livada clasică maximum 60-70 % poţi obţine mere calitative. Partea cea mai mare spre export. Preţurile încă nu sunt stabilite, dar un preţ acceptabil ar fi de la cinci lei în sus", a spus Ghenadie Leagul agricultor satul Coşniţa raionul Dubăsari.



Dacă cu lucrările de întreţinere a livezii, agricultorul se descurcă de unul singur,atunci la cules are nevoie de ajutor. Zilerii sunt remunerați cu până la 200 lei pe zi, în funcţie de numărul orelor lucrate.



"Este o problemă cu braţele de muncă, dar reuşim căci în perioada când se recoltează merele se finisează lucrările la recoltarea legumelor. Achitarea e de la 25 de lei pe oră. Anul trecut am achitat câte 200 de lei pe zi, munceau 8 ore. Ar fi bine ca până la data de 15-20 septembrie să fie recoltate", a spus Ghenadie Leagul agricultor satul Coşniţa raionul Dubăsari.



"Acuma este o tendinţă de a planta mai multe soiuri de vară. Marea majoritatea a producătorilor care au capacităţi de păstrare ei nu se avântă acuma să exporte, fiindcă acum nu sunt cele mai bune preţuri. Un preţ exact pentru sezonul curent, ele încă nu sunt formate. Comercianţii achiziţionează la moment mere de soi Gala, undeva cu 5-7 lei", a spus Adrian Cojocaru specialist marketing Asociaţia "Moldova Fruct".



În ţară, suprafaţa livezilor de mere cu soiuri de vară constituie 10 la sută din suprafaţa totală cu livezi, adică aproximativ cinci mii de hectare.