Agricultori din ţară au făcut bilanţul sezonului agricol

Toamna se numără bobocii. Agricultori din toată ţara s-au întâlnit pentru a face bilanţul sezonului agricol, cu ocazia zilei profesionale. Ei spun că anul acesta nu a fost tocmai bun și speră să obțină mai mult sprijin din partea statului.



Preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe spune că agricultorii s-au confruntat cu multe provocări atât de ordin climateric, cât și în ceea ce privește piețele de desfacere. Și incertitudinile de pe scena politică au avut o influenţă.



VITALIE GORINCIOI, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Fructe: "Trebuie să fie un regulament de subvenţionare care să dea încrederea că nu se schimbă peste noapte în dependenţă de cum se schimbă conducerea, dar la noi deseori aşa se întâmplă."



Agricultorii spun că fără subvenții nu pot supraviețui.



NICANOR BUZOVOI, agricultor: "Eu în 51 de ani de activitate în agricultură nu ţin minte vreun an care să nu fie cu dificultăţi. Aşa e caracteristic pentru agricultură, în fiecare an sunt calamităţi sau grindină sau secetă, sau vânturi mari. Am avut şi în acest an secetă drastică care se prelungeşte şi până în prezent, care nu ne-a dat posibilitatea să avem semănături grâu de toamnă."



Statul are în prezent restanțe la plata subvențiilor de 600 de milioane de lei. Iar bugetul pentru anul viitor are prevăzute subvenţii de 950 de milioane de lei.



ION PERJU, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului: "Aceste 600 de milioane desigur că vor fi achitate, ce se reuşeşte până la sfârşitul anului, pentru că practic, fondul a fost asimilat. Dar la începutul anului vor fi achitate celelalte datorii."



IGOR IVANOV, gricultor: "Trebuie să te ţii de promisiuni, să ajungi la final şi în termenii promişi. Ar fi bine ca statul să nu aibă datorii faţă de agricultori. Nu cred că există agricultori care au datorii faţă de stat. În cazul dat, ar fi bine ca obrazul nepătat să fie din ambele părţi."



Ziua Agricultorului a ajuns la 25-a ediţie. În acest an, 125 de agricultori au primit diplome şi dinstincţii din partea ministerului de resort şi a Preşedinţiei.

