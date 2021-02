Agresorii, monitorizați. 14 bărbaţi, obligaţi să poarte brățări electronice din motiv că și-au lovit un membru al familiei

Bătaia nu este ruptă din rai. De asta ar trebui să ţină cont cei care îndrăznesc să ridice mâna asupra apropiaţilor, întrucât legea îi pedepseşte aspru. De la începutul anului, 14 persoane au fost obligate să poarte brățări electronice din motiv că și-au lovit un membru al familiei. Potrivit Inspectoratului Naţional de Probaţiune, toți sunt bărbați.

Evghenia Guşan din satul Ciuteşti, raionul Nisporeni, se numără printre victimele violenţei în familie, soțul căreia este monitorizat cu o brăţară electronică. Acum câteva luni, după ce a fost bătută de acesta, ea a ajuns la spital cu piciorul fracturat şi a fost supusă unei operaţii.

"A venit băut el. Eu eram acasă. Eu l-am ocărât că a venit noaptea, cu fratele său şi încă cu o sticlă de vin şi s-a apucat de băut. El m-a împins şi am căzut peste acel prag. Mi-a fost ciudă şi iată am sunat şi iată am patru luni de când stau cu piciorul.", a povestit victima violenței, Evghenia Guşan.

În cazul în care agresorul se află în apropierea victimei, dizpozitivul anunță poliția, care intervine prompt. Acest lucru i s-a întâmplat şi Evgheniei, care a avut parte de un oaspete nepoftit.

"A fost. Asta a fost de Sfântul Vasile şi el a venit să mă ureze. Ne-am împăcat. Nu are cine mă ajuta, nu are cine da la animale, nu are cine da la păsări, nu are cine aduce apă, lemne cine să îmi aducă, şi iată el umblă lăturele. N-am eu frică aşa tare.", a spus victima violenței, Evghenia Guşan.

Şeful Inspectoratului Naţional de Probaţiune, Andrei Iavorschi, susţine că mulți agresori încalcă ordonanța de protecție, chiar dacă sunt monitorizați.

"Am avut tentative de nerespectarea ordonanţei de protecţie şi anume de încercarea de a reveni în arealul victimei. Fapt care s-a semnalat circa la 40 la sută din cazuri. Tentative de a sparge brăţara, de a nu respecta condiţiile de port a trackerilor nu am avut.", a afirmat şeful Inspectoratului Naţional de Probaţiune, Andrei Iavorschi.

Din cele 14 ordonanţe de protecție, nouă au fost întocmite în raionul Nisporeni, alte patru victime sunt din raionul Ungheni, iar una din Criuleni. Anul trecut, magistraţii au emis 710 ordonanţe de protecţie.