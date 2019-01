AGLOMERAŢIE prin gările auto şi punctele de trecere a frontierei după sărbători. Bugetarii au revenit la muncă, iar elevii la studii







Gata cu vacanţa. Bugetarii au revenit de azi la muncă, iar elevii au reluat studiile. Aşa că ieri a fost aglomeraţie prin autogări şi punctele de trecere a frontierei.



Soţii Melnic au revenit de la munte. Ei au petrecut Crăciunul într-o staţiune din Predeal: "Mai puţină mâncare, mai multă mişcare mai sănătos. - Cu cine aţi fost? Cu familia şi nişte prieteni".



Majoritatea călătorilor nu s-au plâns de aglomeraţia din vămi:



"Cu familia şase zile m-am odihnit foarte bine. Îmi pace că şi aici se mişcă bine. Nu stăm în ambuteiaje".



"Patru zile am fost cu familia. E binişor luând în calcul că sunt sărbători pe final".



"Acum în perioada acesta mă aşteptam să fie aglomerat pentru că e sărbătoare şi înţeleg".



Punctul de trecere Leuşeni-Albiţa este în această perioada cel mai aglomerat din ţară. Serviciul Vamal şi Poliţia de Frontieră au luat măsuri pentru a nu se forma cozi.



"Pe parcursul sărbătorilor de iarnă numărul angajaţilor poliţiei de frontieră a fost suplinit. S-au deschis toate benzile de circulaţie în punctul de trecere. Banda corpului diplomatic a fost dedicată familiilor cu copii minori", a menţionat Sergiu Copăceanu, şef interimar al PF, al punctului de trecere, Leuşeni - Albița.



"În perioada sărbătorilor de iarnă fluxul de călători şi de mijloace de transport s-a mărit practic dublu. În ultimele 24 de ore s-a atesta circa 10 mii de călători în 24 ore şi în jur de 1500 de autoturisme", a subliniat Octavian Rusu, şef interimar al SV punctul de trecere Leuşeni- Albiţa.



Iar Autogara Sud a fost plină de studenţi. Cursele spre Bucureşti au fost dublate.



"Cam cu vreo patru, cinci zile am mers din timp. – Şi mai erau locuri libere? – Da, eu am luat locul 21, deci mai erau încă 20 de locuri libere pe atunci".



Cei mai bucuroşi sunt şoferii, care spun că au mai mult de lucru şi, respectiv, mai mulţi bani: "Puţin mai mulţi, poate cu 20 – 30 de procente".