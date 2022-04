Aglomeraţie mare în cimitire, înainte de Paştele Blajinilor. Oamenii au venit să facă ordine la morminte

"Sunt trei ani de când a murit soţul, iată aici este şi soacra, socrul. Avem multe rude răposate, vom mai veni şi după Paşte, că nu reuşim la toţi. Trebuie să fie la toţi curat, vom veni aici, de sărbătoare, să fie totul în ordine.""Iată, vreau să dau cu vopsea această masă şi scaunele. Mai întâi trebuie să curăţ de vopseaua veche. ""Am strâns tot, am tăiat crengi, am sădit flori, am făcut în jurul mormintelor ca să fie curat. Acum deja ne-a rămas să aruncăm gunoiul şi deja lăsăm curat. Ca de Paştele Blajinilor să venim aici cu inima împăcată să-i pomenim. "Şefa "Combinatului de servicii funerare", Ludmila Boţan, a anunţat că în lucrările din cimitire intervin 60 de muncitori şi zece utilaje."Ultimele patru zile vom interzice unităţilor de transport să mai intre pe teritoriul cimitirelor. Ca noi să putem mai operativ să lucrăm şi să facem ordine, să aducem cimitirele într-o stare curată. Săptămâna viitoare vom apela deja şi la alte servicii ale Primăriei, ca să ne ajute să reuşim totul în timp."Deocamdată nu se cunoaşte câţi bani vor fi alocaţi anul acesta din bugetul municipalităţii pentru curăţenia din cimitire.Paştele Blajinilor va fi marcat, anul acesta, în zilele de 1 şi 2 mai.