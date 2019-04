Aglomeraţie mare în autogările din Chişinău: Sute de oameni s-au îmbulzit pentru a prinde un loc în microbuze

Aglomeraţie mare în autogările din Chişinău. Sute de oameni care vor să sărbătorească Paştele în ţară s-au îmbulzit, pentru a prinde un loc în microbuze sau autobuze. Cea mai aglomerată a fost gara de Nord, iar cele mai solicitate curse au fost cele spre Bălţi, Ungheni, Făleşti şi Sîngerei.

Administraţia spune că se aştepta la un număr record de călători şi a suplimentat suplimentat numărul unităţilor de transport dar şi al angajaţilor.Astăzi, Gara de Nord a fost un furnicar cu sute de oameni grăbiţi şi cu sute de genţi pline cu daruri pentru cei dragi.

"Aştept cu mare nerăbdare să-mi văd părinţii, să întâlnim Paştele împreună. Am luat dulciuri, cozonaci, cam atât. Aţi mai luat şi alte cadouri deosebite? Eu cred că prezenţa noastră este un cadou deosebit, ne aşteaptă cu nerăbdare."

"Am fost la copii, le-am adus nişte carne de miei, tot ce trebuie, aşa, ce găsim la ţară. Acum deja plec acasă, i-am văzut şi sunt fericită."

"Am cumpărat de toate câte oleacă. Am luat nişte dulciuri. păscuţe, ouă, da, da."



Această femeie şi nepoata sa merg acasă pentru a sărbători Paştele alături de copii şi soţ.

"Eu am cumpărat păscuţe, hăinuţe, dulciuri. Poate vreun cadou deosebit? Mai deosebit am cumpărat un telefon soţului. Noi am procurat biletele spre casă cu patru zile înainte. ..ca să fim siguri că avem locuri la drum de sărbători."



"Am decis să-i iau un telefon lui bunelul deoarece este timpul să fie şi el în modă, ca cei tineri, este un cadou potrivit de sărbători."



Majoritatea oamenilor spun că pentru a avea un loc în microbuze, ei au fost nevoiţi să procure biletele din timp.



"Mergem acasă de sărbători, este foarte multă lume aici, în direcţia în care mergem sunt doar două rute iar prea multă lume, aşa că am cumpărat biletele din timp, de marţi şi am locul opt, căci au reuşit unii înaintea mea să procure."



"De ieri am luat biletul. De ce? Ştim foarte bine că dacă veneam astăzi, atunci toate locurile erau deja să fie ocupate, avem grijă din timp să ne pregătim."



Şoferii spun că sunt locuri pentru toţi, iar pasagerii trebuie doar să-şi ia bilet din timp.



Administraţia Gării de Nord spune că zilele acestea au fost introduse mai multe microbuze şi autobuze pe trasee, iar dacă va fi nevoie vor aduce şi mai multe.



"Astăzi s-au suplinit cu 110 curse spre toate direcțiile, Ungheni, Făleşti, Floreşti, Criva, Lipcani, Bălţi, Sîngerei, Teleneşti. Până la orele 14:00, au plecat din Gara de Nord 8.700 de călători. Au fost adăugate două case de bilete dar şi alte două persoane pentru controlul biletelor, pentru a evita ambuteiajele mari", a spus directorul adjunct al Gării de Nord, Ion Andruşcă.



Potrivit Administraţiei gării de nord, unele rute vor circula până aproape de miezul nopţii.