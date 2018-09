Aglomerație la piața angro de flori din Capitală. Zeci de părinți și copii au mers să cumpere buchete pentru profesori

Aglomerație la piața angro de flori de pe strada Calea Moşilor din Capitală. Zeci de părinți și copii au mers aseară să cumpere buchete pentru festivitatea de la prima zi de școală.



Comercianţii au pregătit buchete pentru toate gusturile şi buzunarele. Unii copii au ales să-şi ajute părinții la vânzarea florilor, dar și să-și pregătească singuri compozițiile pentru a le dărui profesorilor.

Mădălina Cojocari merge în clasa a 7-a la Liceul "Spiru Haret" din Capitală şi aseară muncea la piaţă.



"Avem în vânzare diferite coșuri de flori. Am avut mai multe însă le-am vândut. Așa la 100 de lei, așa la 50 de lei și acesta la fel costa 100 de lei. Prețurile la orhidei variază după numărul de crengi. Cu o creangă - la 100, cu două - la 150 și cu 3 sau 4 - la 200", a spus Mădălina.



"Am luat aceste flori foarte frumoase pentru profesoara mea. Merg în clasa întâi și vreau să-i dăruiesc câteva buchete pentru că îmi place de profesoară", a menţionat o fetiţă.



Unii părinți au ales să cumpere buchete mai mari din flori care au costat mai puțin: "Am hotărât să luăm un buchet mare, care să fie destul de bogat, mărișor încât să fie memorabil".



Preţurile nu i-au speriat pe cumpărători: "Prețurile sunt accesibile și avem de unde alege."



Potrivit comercianților, la mare căutare rămân trandafirii care au costat de la 10 până la 50 de lei firul.