Aglomeraţie la gările din Capitală. Oamenii care au sărbătorit Paştele Blajinilor se întorc acasă Aglomeraţie la gările din Capitală. Oamenii care au sărbătorit Paştele Blajinilor se întorc acasă

FOTO: publika.md

După ce au petrecut sărbătorile pascale la părinţi sau la rude, locuitorii Capitalei se întorc acasă. Şi pentru că au pornit toţi odată după-amiază spre Chişinău, în gările auto a fost aglomeraţie.



"Foarte mulţi sunt azi şi mâine cred că vor fi mulţi pasageri."



La Autogara de Nord, aproape fiecare călător avea bagajele burduşite. Oamenii spun că şi-au luat de la ţară provizii pentru o săptămână.



"De la ţară cum ar fi pârjoale, bătute. Bunişor cum s-ar spune. Ouă roşii, pască."



"Carne, bomboane. Cu tot ce se poate. Bunătăţuri care au fost puse pe masă"



"Sincer da, adică de la mămica ouă roşii, sarmale care sau făcut. Ce mai avem bun? biscuiţi, bomboane."



Această femeie obişnuieşte să se odihnească de Paşte împreună cu fii săi în satul de baştină Copăceni.



"Niciodată nu am petrecut Paştele la Chişinău, nu cred că este ceva mai frumos decât să petreci Paştele acasă, la părinţii tăi. Ne-am odihnit puţin şi acum la serviciu "



Spre seară, pe şoselele de la periferia Capitalei s-a circulat cu dificultate. Din cauza numărului prea mare de maşini, pe anumite porţiuni s-au format blocaje.



"De la Şoldăneşti. Am sărbătorit cu rudele, apropiaţii."



"Venim de la Nord, de la Bălţi. Am fost la Paştele Blajinilor e o datorie sfântă faţă de bunei, părinţi."



Peste 130 de echipaje de patrulare au fost scoase pe drumurile pe care s-au format ambuteiaje.



"Deja atestăm o creştere a numărului de unităţi de transport care se deplasează spre municipiul Chişinău. Pe trasee unde se circulă aglomerat sunt formate coloane care sunt excortate de către unităţile de transport a Inspectoratului Naţional de Patrulare. La fiecare intrare din municipiul Chişinău sunt echipaje de patrulare", a spus şeful Serviciului "InfoTrafic", Pavel Apostol.



Pentru fluidizarea traficului rutier au intervenit aproape 300 de poliţişti.