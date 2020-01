Aglomerație la gările auto din Capitală. Studenții și bugetarii au revenit la Chișinău, după ce s-au odihnit la ţară

Aglomerație la autogările din Capitală. După ce de sărbători s-au odihnit acasă, alături de familie, studenții și bugetarii au revenit la Chișinău. Peronul de sosire de la autogara de nord s-a transformat astăzi într-un adevărat mușuroi.



"Am sărbătorit cu prietenii, cu familia, așa ca acasă", a spus un tânăr,



”Am sărbătorit cu familia. Am sărbătorit Crăciunul, Anul Nou. M-am simțit bine", a spus o tânără.



Majoritatea studenților și elevilor au revenit de la ţară cu genţile pline până la refuz cu merinde:



"Câte ceva din cărnuri".



"Am pregătit împreună. Mi-am luat cu mine plăcinte, bătute".



"Mi-a dat salam, cașcaval și cam atât".



"Ca pe orice student, dorul de casă te atrage să vii înapoi, de aceea am venit din Timișoara și acum plec înapoi la studii. O părticică din Moldova oricum se duce și în Timișoara. Bucate tradiționale cum ar fi învârtită cu brânză".



Sunt însă şi dintre cei care au preferat să plece de acasă cu mâinile în buzunare:



"- Eu sunt categoric împotrivă la așa ceva. - De ce? - Nu văd sens în asta, dacă se poate de mers la magazin și de cumpărat mâncare, decât de luat de acasă borcane".



Șoferii de microbuze spun că sunt mulțumiți de numărul de călători din această perioadă:



"Da, mulțumim. Dacă ar fi așa în toată ziua, ar fi bine".



"Merge lumea, s-au scumpit bilete, dar merg că n-au încotro".



"Eu am fost la rută stabilă, dar m-au rugat să mai fac o rută adăugătoare la Chișinău".



Spre seară, la intrările în Capitală s-au creat ambuteiaje. Pentru ca șoferii să circule mai ușor, mai mulți agenți de patrulare au dirijat circulația.

Amintim că, în perioada 6 - 8 ianuarie, bugetarii au beneficiat de o minivacanţă de Crăciun. Aceştia, de mâine, vor reveni la muncă.