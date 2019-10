AGLOMERAŢIE LA CUMPĂRĂTURI. Magazinele din Japonia, luate cu asalt înainte de majorarea TVA

Japonezii au luat cu asalt magazinele cu o zi înainte de majorarea taxei pe valoare adăugată de la 8 la 10 procente. Aşa că oamenii şi-au umplut coşurile cu produse cosmetice şi de menaj, electrocasnice, haine şi bijuterii.



"Sunt fericită că am putut să-mi cumpăr dormitor înainte să crească preţurile."



"Sunt reduceri la magazine. Am cumpărat câte ceva. Totuşi e o creştere de doar 2% şi nu am de gând să dau o avere pe anumite lucruri."



"În afară de majorarea TVA, mă întreb dacă guvernarea a luat în calcul şi alte măsuri economice. Oricum, decizia a fost luată şi nu mai avem ce face."



Oficialii de la Tokyo au amânat de două ori creşterea TVA, pentru a evita efectele economice negative. Acum însă, au decis să pună în aplicare măsura pentru a putea finanţa proiectele sociale şi cele care ţin de siguranţa naţională. Anumite produse alimentare vor avea o cotă redusă de TVA.



"Odată cu majorarea taxelor vom putea să oferim copiilor educaţie gratuită. Va fi redusă şi asigurarea în medicină. Ne dorim să investim mai mult în securitatea socială, naţională, astfel încât fiecare să simtă că trăieşte în pace", a declarat Shinzo Abe, premierul Japoniei.



Anterior, TVA a fost majorată de 2 ori: în 1997, de la două la 5%, şi în 2014, până la 8 la sută. În ambele cazuri, economia a avut de suferit şi a intrat în recesiune. Japonia are una dintre cele mai mici taxe pe valoare adăugată dintre toate ţările membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului. În ţara noastră, cota standard de TVA este de 20 la sută.