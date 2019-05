Aglomeraţie în autogările din Capitală. Moldovenii se grăbesc să ajungă acasă de Paştele Blajinilor

De Paştele Blajinilor, toate drumurile duc la baştină. De dimineaţă, a fost aglomeraţie în gările din Capitală. Sute de oameni au pornit în sat, ca să-i pomenească pe cei răposaţi şi să-şi revadă rudele.



"Două la Floreşti, la ora 10:20."



"Pentru mine e o sărbătoare foarte mare. Mă duc să îmi vizitez părinţii."



"Am găsit bilete, cu părere de bine, pentru că este aglomeraţie."



"Mama e decedată, din păcate şi mergem să facem sărbătoarea, să petrecem cu fraţii, cu toţi împreună."



Această femeie este stabilită de mai mulţi ani în Ucraina. Femeia merge la sora ei, pentru a-şi pomeni părinţii, care nu mai sunt în viaţă.



"Cadouri, pomene, cum se spune la voi. Tot ce se dă, pâine, prosop, cum e tradiţia la voi, în Moldova. Desigur că este o sărbătoare mare, de la soră vom merge în raionul Ceadîr-Lunga."



Oamenii spun că de Paştele Blajinilor respectă tradiţiile cu sfinţenie.



"Încercăm să ne respectăm tradiţiile şi să fim cât de cât recunoscători celor care şi-au dat viaţa pentru noi şi care au încercat să ne facă să fim mai buni, mai omănoşi. Am luat nişte dulciuri, lucruri simple care se dau de pomană, aşa cum este tradiţia. Se dă la oameni necunoscuţi ca să fie primit de către cei răposaţi pe lumea cealaltă, să se simtă şi ei împliniţi."



"Ambii părinţi sunt înmormântaţi în sat şi plec la prohod, cum se spune la noi. Am luat multe, am luat câteva ştergare, căni, ceşcuţi, nişte basmale, cam asta."



Unii oameni au cumpărat biletele încă de săptămâna trecută, pentru a se asigura că au cu ce ajunge la destinaţie.



"Sunt sărbători, ne temeam că nu o să fie bilete, de aceea am cumpărat din timp."



"Spuneau că s-ar putea să nu găsim bilete şi am cumpărat din timp, să fiu mai liniştită."



Iar şoferii spun că sunt mulţumiţi că au parte de mulţi pasageri.



"Sunt oameni, avem de lucru."



"- La Bălţi, sunt plin, 20 de oameni.

- Aveţi şi în picioare?

- Nu, toţi sunt cu bilete."



Doar până la ora 13, de la Gara de Nord au plecat peste 6800 de călători. Iar pe parcursul întregii zile de ieri acolo au fost aproape opt mii de pasageri.



"Până la această oră au fost introduse 75 de curse suplimentare. Practic, toate direcţiile sunt solicitate astăzi - Ungheniul, Floreştiul, Bălţi, Sângerei, tot Nordul", a spus Ion Andrușca, directorul Gării de Nord.



Tradițional, Paștele Blajinilor este marcat în prima duminică după Învierea Domnului. În unele localităţi din ţară, Paştele Blajinilor se sărbătoreşte şi în ziua de luni.