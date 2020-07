Agenţii economici, nemulţumiţi de conceptul noului regulament privind publicitatea stradală. REPLICA autorităţilor municipale

Reprezentanţii companiilor de publicitate din Capitală critică dur conceptul noului regulament cu privire la amplasarea publicităţii stradale în Chişinău.

Agenţii economici insistă că documentul, care a fost supus deja consultărilor publice, conţine reguli absurde şi vor pune industria publicităţii pe brânci. Mai mult, ei spun că nu e clar în baza căror criterii sunt demontate în prezent panourile de pe străzi şi acuză că unele companii sunt favorizate. În replică, autorităţile municipale au avut un comportament posac şi au găsit cu greu răspunsuri la acuzaţiile care li se aduc.



La consultările publice au participat agenţi economici din domeniu, reprezentanţi ai asociaţiilor de business şi activişti civici. Marele absent al întâlnirii de la Primărie a fost viceprimarul Capitalei Victor Chironda, unul dintre cei mai înfocaţi promotori ai noului concept. Acesta a venit pentru câteva minute la şedinţă, după care a plecat fără să mai revină. Oamenii de afaceri susţin că acest document le afectează activitatea şi, dacă regulamentul va fi aprobat în această variantă, companiile lor vor falimenta.



"Nu vreau astăzi să mă ocup cu schimbarea firmelor. Mie statul, pe vremea pandemiei, nu m-a ajutat cu nimic. Vă rog măcar să nu ne încurcaţi. Eu cred că acest regulament trebuie să fie rupt, aruncat şi făcut din nou", a menţionat Mircea baciu, agent economic.



"Noi am privit teatrul acesta de păpuşi cu vitrine şi..., mulţumesc. Asta este o operă creată, acre se face la anul întâi la arhitectură", a spus Sandu Osadcenco, membru al Asociației agențiilor moldovenești din domeniul publicității.



Autorii proiectului au fost întrebaţi câţi bani va pierde Primărie de pe urma reformei, însă responsabilii de la Primărie s-au bâlbâit fără să ofere un răspuns exhaustiv. Mai mult, autorităţile au recunoscut că nici măcar nu au calculat ce pierderi va avea bugetul municipal.



"Este cineva care poate să vorbească despre consecinţele financiare, pentru că în convorbirele pe care le-am avut anterior, am înţeles că aproximativ 60 de milioane de lei vor fi pierderi la bugetul municipal", a declarat Vitalie Voznoi, activist civic.



"Ce ţine de bugetul pe care noi îl pierdem, eu nu am făcut un calcul, dar colegii de la Direcţie ar putea să-mi spună. Nu ştiu cine a estimat pentru că, având în vedere dacă codul nu este aprobat şi dacă el se aprobă, în cazul dat, ca să avem aşa suprafeţe sau aletele, e o chestie destul de subiectivă", a punctat Andrei Vatamaniuc, şef adjunct al Direcţiei Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare.



"Acest regulament cu condiţiile de şase metri, 30 de metri, 100 de metri şi aşa mai departe practic o să ducă la dispariţia unei industrii întregi, a publicităţii exterioare. Respectiv, aceste colectări bugetare, într-un an jumătate, vor dispărea", a declarat Andrei Jicol, director al unei agenţii de publicitate.



Un alt subiect abordat a fost şi criteriile în baza cărora sunt demontate în prezent panourile din oraş. Consilierul municipal Roman Cojuhari a declarat că felul în care reprezentanţii Primăriei autorizează publicitatea stradală în Chişinău trezeşte suspiciuni.



"Am văzut lista de panouri care urmează să fie demolate. Eu am mari întrebări şi noi o să ne expunem şi public referitor la acele liste, când la unele companii din o sută de panouri se demolează 60, iar la unele companii, din 60 de panouri, se demontează unul", a punctat Roman Cojuhari, consilier municipal, fracţiunea PAS.



Acelaşi acuzaţii sunt aduse şi de fostul consilier municipal Ilian Caşu: "Cei care lucrează în domeniul publicităţii stradale au impresia că sub drapelul "curăţim Chişinăul de publicitatea stradală" se face loc pentru alte companii, se curăţă piaţa pentru altcineva".



Şefii de la Arhitectură se jură însă că nimeni nu este favorizat şi că totul se face conform legii.



"Vă asigur că nu alegem companiile. Se merge după varianta ceea ce este încălcare, acolo se face proces verbal, se trimite la pretură şi se exclud panourile de publicitate", a menţionat Svetlana Dogotaru, şeful Direcţiei Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare.



Anterior, directorul executiv al Asociației Agențiilor de Publicitate, Galina Zablovscaia, a declarat că proiectul regulamentului pentru publicitatea stradală a fost făcut pentru a elimina actualii jucători de pe piață și a-i înlocui cu un investitor nou, convenabil autorităților.

Potrivit ei, în documentul elaborat de Primărie, au fost incluse intenționat cerințe care sunt imposibil de îndeplinit. Conducerea Primăriei a negat însă acuzaţiile. Proiectul regulamentului privind publicitatea stradală prevede împărțirea Capitalei în trei zone, unde vor fi reguli diferite de instalare a panourilor. În așa-numită zonă ultracentrală vor fi permise doar inscripții de firme și coloane publicitare. Regulamentul urmează să fie examinat şi aprobat de Consiliul Municipal Chişinău.