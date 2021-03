Agenții economici care activează în centrele comerciale au ieșit din nou la protest: "Vrem să lucrăm, vrem să lucrăm!"

Agenții economici care activează în centrele comerciale au ieșit din nou la protest. Aceștia cer repetat anularea deciziei Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică, prin care li se interzice să muncească în weekend. De această dată, oamenii au protestat în PMAN, dar şi în faţa Preşedinţiei, pentru a-i atrage atenţia şefului statului, Maia Sandu, la problemele cu care se confruntă."Vrem să lucrăm, vrem să lucrăm!"Cristina Moşin este administratoarea unui magazin din Capitală. Femeia a venit la protest cu o cratiţă şi un polonic."În industria uşoară cel mai mult sunt încadrate în producere femei. Dacă noi vom fi restricţionate şi nu vom putea să activăm, nu vom avea un loc de muncă, va trebui să stăm acasă şi să facem de mâncare."Oamenii sunt nemulţumiţi că după protestul din 24 februarie nu au primit niciun răspuns şi nici nu au fost chemaţi la discuţii."Vă spun că cel mai tare ne doare indiferenţa, măcar să ne invite, să ne telefoneze. Indiferenţa ne distruge, chiar să ne audă, noi doar plătim impozite, muncim, creăm locuri de muncă.""Sperăm că o să fim auziţi. Pentru că avem credite, avem familie, vrem să activăm aici în ţară. Pentru că am activitate aici, nu am plecat din ţară, vă spun cu toată sinceritatea."Secretarul general al Preşedinţiei, Andrei Spînu, a ieşi să vorbească cu oamenii."Noi credem că protestul întreprinderilor mici şi mijlocii şi nu doar este justificat. Noi v-am auzit, am înţeles şi o să citim mai atent care este problema şi neapărat vom comunica către Guvern şi către comisie această doleanţă."Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în ţara noastră sunt aproximativ 60 de mii de întreprinderi mici şi mijlocii, cu peste 300 de mii de angajaţi. Decizia de sistare a activităţii centrelor comerciale în weekend a intrat în vigoare din 20 februarie.