Agenţi turistici din Ucraina au vizitat Moldova. Ucrainenii, impresionaţi de cele văzute

"Dat fiind faptul că am relansat turismul pe intern, ne simţim pregătiţi şi ne dorim să fim şi mai pregătiţi primind oaspeţi din afară. Aceasta tot este o experienţă, văzând ce trebuie să mai dezvoltăm în funcţie de necesităţile turistului ce vine din extern şi anume din vecinătate", a menționat Ana Stamati, reprezentant al Agenţiei de Investiţii din Moldova."Nivelul serviciilor oferite este foarte înalt, cel puţin în locurile pe care le-am vizitat, calitatea serviciilor a fost la cel mai înalt nivel. Cât despre vinării, am fost foarte plăcut impresionaţi. Am fost practic în toată ţara, iar pentru mine a fost foarte important să cunosc mai bine Chişinăul, ce şi cum se poate vizita".Unul dintre oaspeţi este şi Preşedintele Asociaţiei tur-operatorilor şi a agenţiilor de turism din Odesa, Alexandr Garabovschi. Potrivit lui, turismul din Ucraina, în special din Odesa, a avut mult de suferit din cauza pandemiei de COVID-19, iar acum că restricţiile încep să fie relaxate, este perioada potrivită pentru a lega relaţii noi cu vecinii."Nu întâmplător i-am adus aici pe colegii mei din Asociație, directori de companii turistice, care au văzut pe viu ce pot propune turiştilor. Am stabilit contacte cu cei din Moldova, iar prin acest lucru sperăm că vom contribui serios la viitoarele noastre colaborări şi vom mări numărul de turişti atât din Ucraina în Moldova, cât şi din Moldova în Ucraina. În regiunea noastră, turiştii moldoveni ocupă locul 4-5", a declarat Alexandr Garabovschi.Timp de trei zile, oaspeţii ucraineni au vizitat câteva dintre cele mai importante destinaţii turistice, cum ar fi cetățile Soroca și Tighina, mănăstirile Țâpova și Căpriana sau Orheiul Vechi. Nu au lipsit de pe listă nici vinăriile din ţară.