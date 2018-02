Agarista Anenii Noi, lider în campionatul naţional de futsal feminin

Agarista Anenii Noi este lider autoritar în campionatul naţional de futsal feminin. Discipolele lui Iurie Purice au înregistrat a patra victorie din tot atâtea meciuri disputate în prima ediție a competiției, reuşind să zdrobească cu 12-3 formația Noroc Nimoreni.

Deseori jucătoarele de la Noroc, vârstă cărora nu depăşeşte 16 ani, nu puteau recupera mingea timp îndelungat de la adversarele lor mai experimentate.

Cea mai bună marcatoare a partidei a fost Olga Cuşinova, care a înscris de 5 ori.

"Ne-am dat seama că jucăm cu o echipă prea tânără şi nu am insistat să marcăm multe goluri. Am decis să plimbăm mingea şi să ne distrăm. Am jucat din două atingeri şi am și permis adversarelor să înscrie", a declarat jucătoarea Agarista Anenii Noi, Olga Cuşinova.

"Nu am putut, deoarece ele sunt mai tehnice, sunt mai mari, mai bune. Se antrenează mai mai mult", a spus jucătoarea Noroc Nimoreni, Lenuţa Cimpoieş.

În celălalte meciuri ale etapei a patra, Narta Drăsliceni a învins cu 7-6 echipa Şcolii Sportive din Anenii Noi, iar Real-Succes Chişinău s-a impus cu 4-0 în faţa formaţiei Liceului Teoretic cu Profil Sportiv.