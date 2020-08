Agarista Anenii Noi a cucerit Cupa Republicii Moldova la fotbal feminin pentru al treilea an la rând.

În finală, la capătul unui meci dramatic, elevele lui Alexei Gladun s-a impus cu 2-1 în fața lui Ciobruciu-GTC.



După o prima repriză aprig disputată, dar încheiată fără goluri, gruparea din raionul Ștefan Vodă a ajuns în avantaj imediat după pauză, în minutul, 47 prin golul Vioricăi Tonu.



Agarista a dat însă lovitura pe finalul jocului. Inițial Ludmila Andone a egalat în minutul 80 cu o execuție simplă, iar Carolina Vasilachi a înscris golul decisiv în cel de-al doilea minut din timpul adițional.



ALEXEI GLADUN, antrenor Agarista Anenii Noi:"Ne-am modificat stilul de joc în repriza a doua. Totul a mers așa cum trebuie să fie. Pot să spun că este un rezultat echitabil."



CRISTINA MUSTEAȚĂ, căpitan Agarista Anenii Noi:"Din start am crezut în echipa mea. Am crezut în fetele mele și am știut că vom lupta până la urmă. Dacă jocul ar fi ajuns în prelunguri, am fi încercat să ne atingem scopul."



EDUARD CARAMAN, antrenor Ciobruciu-GTC:"Mereu găsim și momente pozitive. Am obținut o experiență necesară. Trebuie să știm să pierdem. Nu este nimic dramatic. Cred că ne vom mai întâlni la un asemenea nivel."



În actuala stagiune Agarista Anenii Noi a reușit eventul, câștigând anterior și titlul de campioană națională.