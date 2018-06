Afterhills, cel mai mare festival în aer liber a strâns peste 100.000 de participanţi

AFTERHILLS, cel mai mare festival în aer liber din regiunea Moldovei, a ajuns la final. Cea de-a doua ediție a evenimentului, #dreamers2018, a reunit cu mult peste 100.000 de festivalieri din țară și din întreaga lume.

Creșterea s-a datorat în primul rând dublării numărului de artiști de pe cele 10 scene, precum și varietății genurilor muzicale abordate. Scena COMEDY, premieră absolută în România și efortul de marketing extins de anul acesta au contribuit, de asemenea, la performanța din 2018.

La AFTERHILLS 2018 au venit festivalieri din întreaga lume, precum UK, Germania, Spania, Ungaria, Ucraina, chiar și din Statele Unite și Australia. Cei mai mulți participanți au venit din Iași, București, Cluj, Timișoara, Chișinău, Brașov și Bacău, segmentul principal de vârstă fiind de 25 – 35 de ani.

La ediția de anul acesta, AFTERHILLS a stabilit un nou record mondial, pentru cel mai mare Dreamcatcher din lume. Construcția cu diametrul de nouă metri, montată chiar la intrarea în sit, a fost realizată de partenerii de la ArtCamp și este deja omologată de către Guinness World Records.

„Ediția de anul acesta a validat munca întregii echipe și a partenerilor noștri, în sensul că am reușit să atingem toate obiectivele pe care ni le-am propus: am dublat numărul participanților, am doborât un record mondial, am adus peste 200 de artiști, am realizat scena Comedy, o premieră absolută pe piața festivalurilor din România. Din feedbackul primit atât offline, cât și online, feelingul general de la AFTERHILLS a fost cel vizat de noi, de #goodvibrations, sloganul festivalului. Am început deja pregătirile pentru AFTERHILLS 2019 și suntem optimiști că vom avea rezultate și mai bune anul viitor”, declară Ovidiu Biber, cofondator AFTERHILLS.

Echipa AFTERHILLS a început deja pregătirile pentru ediția din 2019, astfel că fanii festivalului pot beneficia până pe 10 iunie 2018 de abonamentul Eggstatic, o primă ofertă specială pentru AFTERHILLS 2019.

AFTERHILLS este un festival în aer liber care propune nu doar muzică, ci și un mini-concediu pentru toată familia, cu numeroase scene și activități pe timp de zi, instalații și ateliere de artă modernă, zone umbrite de lounge, zonă de food & drinks, spațiu de joacă pentru copii. Biletele se pot achiziționa online de pe site-ul festivalului: afterhills.com.