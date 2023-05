After party în Marea Britanie. Peste 67.000 de prânzuri comunitare, petreceri stradale și "Concertul încoronării"

Petrecerea continuă și astăzi în Marea Britanie. Astăzi vor fi împărțite peste 67.000 de prânzuri comunitare, vor fi organizate petreceri stradale în mai multe locații ale Regatului Unit al Marii Britanii. Iar începând cu ora locală 15:00, porţile Castelului Windsor se vor deschide pentru deţinătorii de bilete de acces la "Concertul încoronării".

Așa-zisul mare dejun al încoronării, care va conține 67.000 de porții, va ține trei zile, atât cât durează festivităţile ocazionate de încoronarea regelui Charles al III-lea şi a reginei consoarte Camilla, în conformitate cu preocuparea noului monarh faţă de consolidarea comunităţilor locale.

Premierul Marii Britanii, Rishi Sunak, a anunţat că va găzdui un dejun la reşedinţa oficială din Downing Street. Toți cei care au planificat evenimente cu ocazia "Marelui dejun al încoronării" au fost încurajate să le înscrie pe o hartă interactivă pusă la dispoziţie pe site-ul Eden Project.

"Marele dejun" s-a desfăşurat sub patronatul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii începând din 2013. La evenimentul de anul trecut, denumit "Marele dejun al jubilelui" - care a marcat jubileul de platină al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii - au participat 17 milioane de persoane şi peste 22 de milioane de lire s-au strâns pentru cauze caritabile.

Palatul Buckingham a dezvăluit la începutul acestei luni că un quiche de inspiraţie franceză, care conţine spanac, fasole boabe, brânză şi tarhon, a fost de rege şi regină pentru a marca încoronarea. Preparatul care a marcat încoronarea din 1953 a mamei lui Charles, regina Elisabeta a II-a, a fost "Coronation Chicken", pe bază de pui, curry şi maioneză.



Iar concertul de încoronare, care va începe la ora 19:00, sunt așteptați 20.000 de oameni. Lionel Richie şi Take That - cu trei dintre membrii iniţiali ai grupului, Gary Barlow, Howard Donald şi Mark Owen - se numără printre vedetele care vor urca pe scenă în cadrul evenimentului. Line-up-ul eclectic îi va include, de asemenea, pe vedeta pop americană Katy Perry, cântăreţul italian de operă Andrea Bocelli, bas-baritonul galez Bryn Terfel, cantautoarea britanică Freya Ridings şi compozitorul şi interpretul britanic de muzică soul Alexis Ffrench.



În timpului concertului, produs şi difuzat de BBC, mai multe locaţii emblematice vor fi iluminate prin proiecţii, lasere şi spectacole luminoase cu drone în cadrul evenimentului "Lighting Up The Nat