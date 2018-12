Află tendinţele pentru Revelion și vezi ce ne recomandă stiliştii şi make-up artiştii moldoveni

Cozi sunt nu doar la cumpărături, ci şi în saloanele de înfrumuseţare. Doamnele şi domnişoarele vor să arate perfect în seara dintre ani, aşa că apelează la specialişti. Aceştia, la rândul lor, abia fac faţă numărului mare de programări, pentru că toate clientele îşi doresc să fie machiate şi coafate cât mai aproape de ora petrecerii.



Make-up artiştii ne-au dezvăluit tendinţele pentru Revelion.



"Astăzi, fiecare femeie vrea să fie vedetă şi optează pentru machiaje strălucitoare, pentru rujuri intense, roşu, bordo sau chiar vedeta serii care este coral", a declarat Cristina Cojocaru, stilist.



În ce priveşte aranjarea părului, cele mai solicitate buclele.



"Domnișoarele au optat mai mult pentru bucle, fie ele valuri sau bucle mai lejere, sau bucle prinse într-o coadă, în dependenţă de stilul petrecerii la care merg sau de stilul ţinutei pe care au ales-o", a spus Cristina Cojocaru, stilist.



Iar când este vorba despre frumuseţe, preţul este un detaliu nesemnificativ.



"Am apelat la serviciile unui stilist, deoarece vreau să fiu cea mai frumoasă şi cred eu, preţul nu contează atunci când vrei să străluceşti, să fii o adevărată vedetă."



"Am decis ca părul meu să arate natural pentru că ţinuta mea e una simplă. Machiajul am ales să fie mai strălucitor."



De sărbători, şi bărbaţii îşi iau porţia de răsfăţ.



"În noaptea de revelion vreau să arăt foarte bine, să fiu în rând cu prietena mea. Sunt gata să scot din buzunar orice ban doar să arăt bine."



"Programările sunt destul de multe, în ziua de 31, acum în genere este încărcat totul şi s-a încărcat de acum o săptămână în urmă pentru că toţi vor să arate bine, să întâlnească sărbătorile cu familia şi să arate cât mai îngrijit. Luna decembrie a fost încărcată, am lucrat şi peste program ca să reuşim să împlinim dorinţele clienţilor noştri", a menționat Constantin Lisnic, bărbier.



Frumuseţea are şi un preţ. Pentru coafură şi machiaj femeile trebuie să plătească în jur de o mie de lei. În ce priveşte bărbaţii, aceştia dau între 250 şi 350 de lei pentru tunsoare şi aranjarea bărbii.