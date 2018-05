Află secretul lui Donald Trump. Ce spune semnătura președintelui american despre personalitatea sa

Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, a promulgat încă o dată în Biroul Oval de la Casa Albă, marţi, un document oficial, eveniment care s-a desfăşurat în faţa camerelor de fotografiat şi de luat vederi. Cu această ocazie, liderul american a arătat cu mândrie lumii întregi că a semnat memorandumul privind retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, o decizie anticipată, însă considerată o ''eroare'' de fostul preşedinte american Barack Obama şi criticată de alţi lideri occidentali. În partea de jos a foii de hârtie pe care Trump a prezentat-o cu mândrie lumii întregi s-a putut observa, în plenitudinea sa, semnătura completă a şefului statului american, realizată cu o cariocă cu tuş negru. Două experte în grafologie, Myriam Surville şi Monique Riley au explicat pentru Le Figaro ceea ce "spune" acea semnătură despre personalitatea preşedintelui american.''Semnătura lui Donald Trump este mereu aceeaşi. Este foarte arhitecturală şi reflectă bine personalitatea acestui om", a declarat Myriam Surville, autoare alături de Monique Riley a unui articol apărut în aprilie 2017 în revista specializată La graphologie în care analizează acest autograf, precum şi alte documente semnate de preşedintele american, scrie Agerpres.ro "Scopul nu a fost acela de a lua în considerare ceea ce am putea scrie despre acest om pe care nu-l cunoaştem. Însă, reiese rapid faptul că este un om care are un ego supradimensionat, cu o dorinţă de omnipotenţă şi omniprezenţă ce par a fi piatra de temelie a personalităţii sale", a afirmat Myriam Surville pentru Le Figaro.Experta în grafologie a explicat că semnătura preşedintelui american, pe care acesta o afişează în mod ostentativ de la începutul mandatului său, are ''o grafie lineară, rigidă şi unghiulară''.''Nevoia de recunoaştere este evidentă, având la bază o nevoie constantă de a-şi afirma valoarea'', continuă specialistele în grafologie.Un alt element care a atras atenţia lui Myriam Surville şi a lui Monique Riley este utilizarea sistematică a unei carioci cu tuş negru. Potrivit expertelor, acest lucru "subliniază o dorinţă de a nu trece neobservat, de a impresiona". De asemenea, cele două specialiste consideră că această alegere dovedeşte că el se "ghidează după instinct" şi "reacţionează în mod imediat şi fără drept de apel, fapt ce îl conduce pe căi neobişnuite, care pot uneori să se dovedească judicioase''.Cele două experte menţionează, de asemenea, că în semnătura lui, Donald Trump conectează prenumele şi numele într-un mod "rectiliniu şi repetitiv, fapt ce anihilează specificitatea fiecărei litere". În plus, literele "D", de la Donald, şi "P" de la Trump sunt "identice prin forma lor triunghiulară dezvoltată pe înălţime". În opinia lor, acest lucru ar putea să simbolizeze "balustrade sau edificii".''Latura lui directă, abruptă, categorică, participă fără îndoială la o logică binară, la o abordare simplificatoare sau chiar reductivă, după părerea lui aceasta având un impact mai puternic şi mai eficace, negând apoi ceea ce îl deranjează sau tot ce ar putea reprezenta un obstacol în traiectoria sa'', au notat cele două experte în grafologie.Preşedintele Donald Trump a retras marţi Statele Unite din acordul nuclear încheiat în 2015 cu Iranul, prin care au fost suspendate unele sancţiuni împotriva regimului de la Teheran, în schimbul îngheţării programului nuclear iranian. Donald Trump a prezentat presei argumente în sprijinul deciziei sale, într-o declaraţie transmisă în direct de televiziuni