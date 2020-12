Află povestea tristă a unei mame care își crește singură cei patru copii și vezi cum o poți ajuta

Unii oameni întâlnesc în cale probleme care sunt mult prea greu de depăşit. Este şi cazul Vioricăi Şvedchi, care creşte singură patru copii şi îngrijeşte de mama sa, care este ţintuită la pat. Femeia munceşte zi şi noapte, ca să reuşească să achite chiria şi serviciile comunale. De altceva nu-i mai rămân bani. Chiar şi aşa, Viorica nu lasă mâinile în jos şi speră că mâine va fi mai bine. Cei care îi dau putere sunt copiii ei, care îi oferă puţinele bucurii în viață.

Am aflat despre povestea tristă a Vioricăi de la un telespectator Publika TV, care a trimis o scrisoare redacţiei noastre. Anterior, Alexandru a mai ajutat această familie.



"Rog ca oamenii cu inimă mare, să-i ajutăm ca să aibă pe masă cât de puţin, de sărbători şi acei copii să aibă cu ce se îmbrăca pentru şcoală. Sănătate, succes şi multe realizări. Cu drag, cetăţeanul Alexandru." Aşa şi-a încheiat scrisoarea telespectatorul nostru.



"M-au impresionat copiii, mai ales are o fetiţă mică. Sunt aşa bravo. Uitându-mă seara, la ştiri, am văzut unele reportaje, unele postări şi m-am îndurat să pun mâna pe pix şi pe foaie, să nu rămân indiferent."



Echipa Publika TV a mers să o cunoască pe Viorica şi pe familia sa. Am întâlnit o femeie încercată dur de greutăţile vieţii şi nişte copii cuminţi şi visători. Viorica ne-a povestit că, de câţiva ani, trăieşte la chirie în Capitală. Asta după ce a plecat de la soţul său, un bărbat violent care i-a transformat viaţa într-un coşmar.



"Era violenţă în familie. Nu era posibil deloc."



Încercările vieţii nu s-au oprit aici. Anul trecut, două surori de-ale Vioricăi au murit într-un grav accident rutier.



"Pe 21 a fost ziua mea şi pe 22 decembrie au decedat. S-au dus până în sat, duminica şi când se întorceau înapoi, toţi trei au decedat. Surorile şi cumnatul."



Acum, Viorica este singura care a rămas să aibă grijă de mama sa, care este grav bolnavă.



"- Cum vă simţiţi?

- Tare greu, tare greu."



Viorica nu are viză de reşedinţă în Capitală, aşa că nu beneficiază de niciun ajutor social sau compensaţie. Femeia spune că singura ei alinare sunt copiii, pentru care munceşte ca să poată oferi măcar strictul necesar.



"Mă duc într-un colţ, plâng, îmi şterg ochii şi merg mai departe. Dacă o să las şi eu mâinile în jos, deja nu are cine. Mă străduiesc, adun puterile şi iar încep din nou. Trebuie să-i ridic pe copii. Cum o să pot, aşa."



Iar copiii o răsplătesc pe Viorica cu multă dragoste şi optimism. În pofida greutăţilor, aceştia reuşesc să găsească micile bucurii ale vieţii. Miroslava, de exemplu, iubeşte animalele. Alături de fraţii ei, ea are grijă de nişte peşti, un papagal şi un purceluş de guineea. Pe toate le-a primit cadou.



Deşi suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, copiii nu au împodobit bradul, iar în casă nici vorbă de atmosferă de Crăciun.



"- La tine a venit vreodată Moş Crăciun, Dumitriţa?

- Nu.

- Poate, în acest an, vine. Ce ţi-ai dori să primeşti?

- Să avem o casă a noastră. Să avem măcar două, trei camere."



Mezina Lera a învăţat şi o poezie, în cazul în care, totuşi, Moş Crăciun vine la ei în vizită.



"Înger, îngeraşul meu, eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare. Totdeauna fii cu mine şi învaţă-mă să fac numai bine."



Acum, cei şase membri ai familiei se înghesuie într-un apartament mic, cu doar două camere. Cei patru fraţi dorm pe un singur pat. Şi aşa, plata lunară a chiriei, de două mii de lei, depăşeşte cu mult posibilitățile Vioricăi Şvedchi.



"Unul se pune la picioare, iar restul se pun acolo."



Împreună, o putem ajuta pe Viorica să depăşească greutăţile cu care se confruntă şi putem împlini visurile copiiilor ei. Cei care vor şi au posibilitatea să se implice, o pot suna pe Viorica Şvedchi la numărul de telefon 079866329.