Află cum trebuie să aplici corect crema pentru conturul ochilor

Crema pentru conturul ochilor este produsul aplicat în jurul ochilor și pe pleoape pentru a hidrata și a menține pielea cât mai elastică, mai tânără și cu un aspect mai sănătos. Pentru a obține acest lucru, produsul dumneavoastră trebuie să conțină ingredientele de care are nevoie pielea pentru a fi hidratată, să fie ambalat în recipiente de tip tub, să nu fie ambalat în borcan, să nu conțină parfum și alcool și să conțină filtre solare.

Pentru a îngriji zona ochilor, aveți nevoie de două produse: o cremă de zi, cu SPF, și o cremă de seară, fără SPF. În mod normal în rutina de îngrijire zilnică a tenului ar trebui să avem inclusă o cremă hidratantă pe care să o aplicăm seara și o cremă hidratantă cu protecție solară pe care să o aplică dimineața, indiferent de anotimp, scrie tabu.ro.

În cazul în care pielea din jurul ochilor nu este diferită de restul tenului (de exemplu, tenul este mixt, cu zona T cu exces de sebuum, iar restul feței, inclusiv zona ochilor, nu prezintă exces de sebum și nici uscăciune) crema care ne asigură hidratarea seara și hidratarea/protecția solară dimineața poate fi o singură cremă de care avem nevoie pentru hidratarea zonei din juru ochilor.

Dar dacă pielea din jurul ochilor este diferită de restul tenului, este nevoie de o cremă hidratantă care să conțină mai mulți emolienți pentru a ameliora senzația de uscăciune. Dimineața se poate aplica în jurul ochilor un strat generos de cremă hidratantă emolientă și apoi se poate folosi crema noastră hidratantă cu protecție solară pe care o aplicăm în mod normal pe toată fața. Dar atenție, crema hidratantă nu înseamnă o cremă cu textură grasă.

Crema de ochi ar trebui aplicată și pe pleoape, de aceea este nevoie să ținem cont de câteva indicații:

Nu aplicați în jurul ochilor creme care conțin iritanți, indiferent dacă simțiți sau nu usturime atunci când folosiți produsul.

În cazul în care ați aplicat un produs în jurul ochilor și simțiți usturime curățați imediat cu multă apă călduță

Nu aplicați produse tratament cu exfolianți chimici, ingrediente antibacteriene, inhibatoare de melanină sau antibiotice

Aplicați produse cu protecție solară minerală, bazată pe oxid de zinc și dioxid de titan

Aplicați produsul cu mare grijă și evitați contactul direct cu ochii

Crema pentru conturul ochilor are un impact minim asupra ridurilor prezente în jurul ochilor și nu are impact asupra pleoapelor căzute, cearcănelor sau pungilor de sub ochi. Ridurile fine pot avea un aspect îmbunătățit dacă folosiți zilnic produse cu SPF, iar ridurile profunde nu pot fi șterse cu ajutorul produselor cosmetice, din păcate.

Nu este nevoie de o cremă specială pentru ochi. Orice cremă foarte bine formulată, potrivită tipului de ten din jurul ochilor poate asigura hidratarea necesară zonei ochilor.

Crema pentru ochi cu protecție solară se aplică dimineață, înainte de aplicarea machiajului. Crema pentru ochi se aplică seara, după curățarea tenului și aplicarea tonerului sau altor tratamente folosite.

Crema pentru ochi se aplică cu atenție în jurul ochilor și pe pleoape pentru a nu pătrunde în ochi. Aplicați fără să puneți presiune pe piele, cu mișcări blânde, de netezire, din colțul intern al ochiului, pe pleoapa superioară, spre colțul extern al ochiului, pe pleoapa inferioară și ajungând din nou la colțul intern al ochiului.