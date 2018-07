Află adevărul despre nectarine. Marele secret al acestor fructe

Despre nectarine se spune că au fost atât de apreciate de oameni încât le-au crezut fructe ale zeilor, dăruite de aceștia oamenilor. Nectarinele (pe numele oficial – Prunus persica), fac parte din familia Rosaceae și sunt cunoscute de peste 2 000 de ani. Sunt înrudite cu piersicile și prunele și sunt originare din China. Nectarinele au fost aduse în Europa prin Asia Centrală, de unde încet-încet au cucerit toată planeta.

Nectarinele au pulpa roșie, galbenă sau albă și sunt o sursă de vitamine A și C. În plus, vitamina A are efect benefic asupra sistemului imunitar. Consumate frecvent substanțele din nectarine întârzie procesul natural de îmbătrânire. Nectarinele trebuie consumate mai ales în stare proaspătă, sau preparate termic sub formă de compot și gemuri, sau ca ingredient în prepararea diverselor dulciuri. Nectarinele au un gust foarte asemănător cu cel al piersicilor, puțin mai acid însă.

Nectarinele sunt o sursă prețioasă de betacaroten, un antioxidant care este sintetizat în organism în vitamina A. Vara, mai ales, betacarotenul este foarte important, deoarece ajută la refacerea pielii expuse la soare și prelungește durata bronzului. Betacarotenul are rol de protecție a epidermei împotriva radiațiilor solare și a cancerului cutant.

Datorită conținutului ridicat de vitamina C sunt recomandate persoanelor care suferă de bronșită cronică sau de astm. Nectarinele au un conținut mai mic de calorii decât piersicile și sunt o sursă bună de potasiu, fosfor și fibre. Aportul de fibre ajută tranzitul intestinal și este benefic și pentru persoanele hipertensive, deoarece fibrele reglează nivelul colesterolului, scad tensiunea arterială și previn diferitele tipuri de cancer, dacă sunt consumate în perioada de vară.

Se consideră că două-trei nectarine pe zi, vreme de o lună de zile, în timpul verii poate fi considerată o cură benefică.

Nectarinele au un conținut mare de apă, au efect revigorant și suplinesc pierderile de săruri minerale cauzate de transpirația excesivă, scrie Realitatea.net.

Deoarece au puține calorii sunt recomandate și în curele de slăbire. Datorită conținutului mare de apă, nectarinele contribuie la eliminarea acidului uric din organism, ajutându-i astfel pe bolnavii de gută și de afecțiuni inflamatorii.

Nectarinele sunt foarte utile mai ales pentru aportul mare de potasiu, mineral esențial organismului, dar în veșnic deficit.

Spre deosebire de alte fructe, nectarinele se culeg când sunt bine coapte, pentru că după recoltare nu se mai coc. Ele se păstrează la frigider, cel mult patru zile, sau la temperatura camerei, două zile.