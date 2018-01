AFACERI SUSŢINUTE DE STAT. Programul PARE 1+1 va crea 90 de locuri de muncă

Zeci de locuri de muncă vor fi create în 2018 datorită Programului "PARE 1+1". Astfel, 32 de companii deschise de moldovenii care muncesc peste hotare sau au rude de gradul I în străinătate vor beneficia de finanțare nerambursabilă în sumă totală de opt milioane de lei. Cererile au fost acceptate de Comitetul de Supraveghere a Programului. Fiecare leu investit din remitențe este suplinit de către stat cu un leu în formă de grant.

21 de întreprinderi care vor primi finanţare în cadrul proiectului PARE 1+1 activează în agricultură. Încă şase firme vor presta servicii, iar alte cinci fac parte din industria de prelucrare. Estimările Ministerului Economiei arată că investițiile vor fi de peste 19 milioane de lei.

Printre cei care vor beneficia de asistenţa financiară este şi familia Lisii din Capitală. Acum zece ani, cei doi soţi ajutaţi de o rudă plecată peste hotare au deschis un atelier de confecționare a rochiilor de mireasă şi de seară. Antreprenorii vor primi 250 de mii de lei pentru a-şi extinde afacerea.



"Compania dispune de nouă angajaţi excepționali, ne propunem să mărim numărul angajaţilor şi în secţia de vânzări şi la logistică", a spus Victor Lisii, antreprenor.



Astfel, antrenorii vor mai deschide încă nouă locuri de muncă. Ei spun că şi-au propus să cucerească pieţele din Uniunea Europeană şi să participe la expoziţii internaţionale.



"Până acum mergeam la expoziţii, dar nu ne puteam amplsa într-un mod optim, ceea ce a creat o strategie să facem un astfel de stand. Este în valoare de la 130 de mii de lei", a zis Victor Lisii, antreprenor.



"Ne-am propus în acest an să mergem la cel puţin 4-5 expoziţii pe piaţa României, am rămas entuziasmată de aceste proiecte de aceea ne pregătim", a spus Olesa Lisii, antreprenor.



Angajatele sunt fericite că au loc de muncă în ţară şi spun că depun toată străduinţa ca rochiile să fie executate la cel mai înalt nivelul.



"Mai mult de jumătate de muncă o facem manual cum ar fi aplicarea dantelei, pietricelele, pentru că aşa este mai estetic şi mai calitativ şi mai frumos", a zis Estera Pădureţ, angajată.



Reprezentanţii ODIMM spun că beneficiarii vor primi suportul financiar doar după ce vor prezenta actele care confirmă că au realizat jumătate din proiect cu banii personali.



"Concetățenii care au un capital financiar câştigat în afara ţării nu-l utilizează în consum, dar în economie, vin cu idei inovative cu tehnologii şi utilaje noi. Practica arată că fiecare leu acordat sub formă de grant, antreprenorii investesc 3, 2 lei", a declarat Petru Gurgurov, director interimar ODIMM.



Din 2010 până în prezent, în urma implementării Programului "PARE 1+1", au beneficiat de granturi peste o mie de oameni. Statul le-a acordat peste 200 milioane de lei, dar economia a avut de câştigat aproape 700 de milioane de lei.