Afaceri pe bani europeni. Un bărbat din Comrat și-a deschis o fabrică de producere a lăzilor, după ce a câștigat un grant

Afaceri pe bani europeni în Găgăuzia. În ultimii trei ani, în regiune au fost deschise 30 de întreprinderi cu ajutorul granturilor, în valoare totală de 550 de mii de dolari, oferite prin programul SARD al Uniunii Europene. Potrivit beneficiarilor, pe lângă faptul că au posibilitate să acceseze bani și să-și pună pe roate o afacere, mai au de câștigat și locuitorii din regiune, pentru că sunt create noi locuri de muncă.



Alexandr Gaidarji din Comrat și-a deschis o fabrică de producere a lăzilor, după ce a câștigat un grant de aproape 13 mii de euro. A contribuit cu încă cinci mii de euro pentru a-și dezvolta afacerea.



"Am analizat de ce are nevoie piața și după asta am început să produc lăzi. Idei n-am avut, dar au fost cerințele agricultorilor din regiune", a menţionat Alexandr Gaidarji.



Odată cu deschiderea fabricii, au fost create și opt locuri de muncă permanente. Vara și toamna, atunci când este nevoie de majorat volumul producției, mai sunt angajați încă 12 lucrători. Printre aceștia sunt și studenți, care vor să facă bani de buzunar.



"Îmi este ruşine să cer bani de la părinți și încerc să-i câștig eu", a spus un angajat.



"Lucrul nu este greu şi salariul e bun", a afirmat un alt angajat.



"Îmi plac utilajele și lucrez cu plăcere la acest job", a menţionat un alt angajat.



În total, datorită fondurilor europene, au fost iniţiate 30 de afaceri în mai multe domenii inclusiv în agricultură, alimentaţie publică şi prelucrarea metalului.



"În urma implementării acestor proiecte au fost deja create peste 80 de locuri de muncă, iar până la sfârșitul anului urmează să mai fie create alte 150", a declarat Valentina Varban, specialist în cadrul programului SARD.



În afară de finanțarea businessului mic și mijlociu, programul SARD, implementat de PNUD, mai include și proiecte de dezvoltare și renovare a infrastructurii din Găgăuzia.