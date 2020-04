Afaceri date peste cap. Comercianții de flori se plâng că din cauza pandemiei vânzările au scăzut semnificativ

Aglomeraţie mare la piaţa avicolă din Capitală, unde municipalitatea a amenajat un spaţiu pentru cei care vând răsaduri şi seminţe. Oameni din toată ţara au venit să cumpere flori, arbuşti sau răsaduri. Comercianţii se plâng că din cauza pandemiei vânzările sunt scăzute faţă de alţi ani. Accesul în piaţă se face după ce oamenilor li se măsura temperatura şi li se cere să păstreze distanţa socială.



Ştefan Bivol din Răzeni, raionul Ialoveni, vinde flori de 8 ani.



''Din cauza la COVID-19 ne-am început vânzările târziu. Iar lumea nu se poate deplasa la cumpărături aici. Anul acesta am investit şi nu am ştiut că o să fie pandemia asta. Am investit bani, dar nu ştim dacă o să-i scoatem. Trebuie să le vindem, dacă nu o să le aruncăm'', a spus vânzătorul, Ștefan Bivol.

''Faţă de anul trecut vânzările sunt mai slabe, în schimb ne bazăm mai mult pe vânzările online''.



Unii comercianţii au redus drastic preţurile, dar nici aşa nu au prea mulţi cumpărători.



''De la 15 lei, am lăsat la 5 lei. Acestea de la 20 de lei, le-am lăsat la 10 lei'', a spus vânzătorul Vasile Efim.



''Mulţumim că au amenajat acest loc deoarece nu vindeam nimic. Vindem mai ieftin, mai facem cadou la cumpărători'', a spus vânzătoarea Iuliea Cocioban.



Zinaida Scutaru a venit la Chișinău tocmai de la Glodeni.

''Îi începutul sezonului, dar îi mai binișor, deoarece e o singură piaţă în oraş. Şi lumea nu are de unde cumpăra şi vin toţi aici. Preţurile sunt acelea care au fost şi anii precedenţi. Roșiile sunt cinci lei pentru un fir. Avem pentru seră, avem pentru afară'', a spus vânzătoarea Zinaida Scutaru.



Clienţii sunt mulţumiţi de ofertă şi sunt solidari cu producătorii.



''Oamenii muncesc şi trebuie cumva să-şi îndreptăţească munca. Să aibă şi un folos''.

''Am cumpărat ţelină, roşii. Un fir de roşii este un leu şi 50 de bani''.



Piaţa avicolă de pe strada pe strada Cărbunarilor, unde este amenajat şi spaţiul pentru comerţul angro de produse agricole, răsaduri şi flori, a fost redeschisă în 11 aprilie.