Afacerea cu porumb dulce a unui fermier din Dubăsari. Agricultorul spune că este mulţumit de vânzări

Foto: ziare.com

Porumbul dulce, mult aduce. După ani în care am fiert şi copt porumb furajer, moldovenii au dat de gustul păpuşoiului dulce. Odată cu majorarea cererii, nici oferta nu a întârziat, mai ales că ştiuleţii sunt scoşi la vânzare din iunie până în noiembrie.



Tudor Baca din satul Coşniţa, raionul Dubăsari, creşte porumb zaharat de aproape 10 ani. Anul acesta, fermierul s-a asociat cu un alt agricultor. Împreună lucrează şapte hectare. Cei doi au optat pentru un soi turcesc, care, deşi e mai scump în comparaţie cu cel local, este şi mai gustos.



"E gustos şi câştigul e mai bun. De la 2 lei. Când mai puţin, când 1.5 lei, când 1 leu, când 0.8 lei. Dar e mai profitabil ca altă cultură. Noi am pus pe perioade. Totodată nu poate fi pus că el se coace tot odată şi repede îmbătrâneşte şi dacă nu-l realizezi, pierzi", a explicat Tudor Baca, agricultor din satul Coşniţa, raionul Dubăsari,



Fermierul spune că preţul angro al primilor ştiuleţi a fost de 5-6 lei, iar acum a coborât până la 2-3 lei bucata. Agricultorul spune că este mulţumit de vânzări, dar ţine să precizeze că porumbul dulce are nevoie şi de investiţii mai mari, în comparaţie cu soiurile furejere.



"Ne-am asociat cu o gospodărie ţărănească. Pentru irigare, e mai uşor când prelucrezi. Unul singur e mai greu. Cheltuielile sunt mari. Ca să semănăm un hectar de porumb zaharat numai sămânţa costă 12 mii de lei. Aici se seamănă densitate puţin mai mare. Nu se prăşeşte, se cultivă", a declarat Tudor Baca.



Şi dacă în cazul porumbului obişnuit acesta este recoltat cu ajutorul combinelor, atunci Tudor Baca are grijă să angajeze oameni pentru multă muncă manuală.



"El dacă e galben apoi e bun. Alb încă nu e copt. Şi dacă mai trece un pic timp. Prinde a se usca şi boabele lui sunt moi şi pe urmă se întăreşte. Dacă nu-l culegi la timp, pierzi", a spus fermierul.



De pe fiecare hectar, antreprenorul culege între 30 şi 45 de mii de ştiuleţi pe care-i vinde la piaţa centrală din Capitală.