Afacere PUFOASĂ la Hâncești. O familie din satul Fundul Galbenei a deschis o fermă specializată în creşterea şinşilelor de rasă

Embed:

O familie din satul Fundul Galbenei, raionul Hânceşti, a reuşit să pună pe roate o afacere mai puţin obişnuită. În urmă cu un an, soţii Erhan au deschis o fermă specializată în creşterea şinşilelor de rasă. Ideea le-a venit după ce au participat la o lecţie de instruire în Ungaria. Investiţia s-a ridicat la aproape trei milioane de lei. Acum antreprenorii au un parteneriat cu o companie ungară şi au devenit principalul lor dealer de blănuri.



"Am început să ne informăm cât mai des despre domeniul dat. Noi fiind crescători de iepuri mai înainte, ne era cunoscut acest domeniu", a spus Gheorghe Erhan, antreprenor.



Şinşila este un animal sensibil şi necesită multă grijă. Are nevoie de o încăpere spaţioasă, uscată şi bine aerisită. Apa şi hrana pentru aceste rozătoare este la fel de importantă.



"De trei ori pe săptămână noi dăm la animale amestec de seminţe bogate în vitamine şi substanţe minerale. Peste o zi le dăm granule", a zis Chiril Erhan, director.



Iar pentru o blană moale şi frumoasă, şinşilele fac baie în nisip de două ori pe săptămână.



Şinşila este un animal cuminte căruia îi place liniştea. Ea este activă mai mult noaptea. Iar datorită caracterului său blând şi a înfăţişării agreabile, aceasta poate fi crescută şi în condiţii de casă, ca animal de companie.



Şinşilele sunt crescute pentru blana lor, iar afacerea cu aceste animale este una destul de profitabilă.