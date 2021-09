Afacere pentru copii. O familie din Călăraşi a sădit copaci pe o suprafață de șapte hectare

„În 2014 când s-a născut feciorul, cel mai mare, Vasile, am plantat următoarele două hectare de pământ, de salcăm. În 2019 s-au plantat încă două hectare de salcăm, în cinstea fetiţei Elizabeth şi acum pregătim în partea stângă a pădurii, pregătim pentru a planta în cinstea mezinei Raisa.", a spus Gheorghina Morari, antreprenoare.Acum Vasile Morari se bucură de fiecare copac sădit. El a început să construiască și o pensiune, care să le ofere copiilor un viitor acasă, alături de părinţi. În acest scop, a mai cumpărat încă opt hectare de pădure.„Pe viitor să avem copiii acasă, să nu plece peste hotare, să nu îi vedem cu anii. Să le dăm aici de muncă, ca fiecare să își poată câștiga pâinea.", e de părere Vasile Morari, antreprenor.Iar planurile familiei nu se opresc aici. Cu investiţii proprii şi ajutoare de la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, dar şi PARE 1+1, antreprenorii şi-au schiţat deja viitoare afacere şi aşteaptă cu nerăbdare ziua când vor sosi primii vizitatori.„Am beneficiat de mai multe granturi, dar şi investiţie proprie, soţul fiind emigrant în Federaţia Rusă, 20 ani a muncit peste hotare. Astfel am hotărât să punem bazele unei pensiuni agroturistice, aici, acasă.", a spus Gheorghina Morari, antreprenoare."Turiştii vor putea beneficia de o natură liniştită, cu flori de salcâm, de tei, aer curat. În acest lac, bazin, vor putea prinde peşte ecologic, preconizăm să facem două, trei căsuţe pentru pescari, aici, iar mai la deal, avem repartizat şapte locuri pentru căsuţe ecologice, din lemn.", a subliniat Vasile Morari.După ce vor deschide pensiunea, soţii îşi propun să facă în pădure şi un azil pentru animalele sălbatice care au fost rănite şi au nevoie de ajutor. Familia Morari crede că lumea are nevoie de mai multă implicare pentru a deveni mai bună.