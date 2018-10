AFACERE PE BANI EUROPENI. O familie din Sângerei și-a deschis un cabinet de imagistică dentară

Au decis să rămână acasă şi să-şi deschidă propria afacere. Este vorba despre o familie din oraşul Sângerei care au deschis un cabinet de imagistică dentară.

Acum, locuitorii din oraş cât şi cei din localităţile din apropriere pot beneficia de investigaţii fără a face un drum la Chişinău sau la Bălţi.



Soţii Eduard şi Violeta Maniuc spun că ideea le-a venit după ce au văzut că în raion nu există un astfel de serviciu. Pe Eduard l-a ajutat şi faptul că este medic stomatolog.



"Am avut, chiar şi am oportunitatea de a mă duce în Paris să lucrez la o clinică particulară, am avut invitaţie de la care m-am dezis pentru că m-am născut aici, am crescut aici şi nu vreau să lăs populaţia raionului pe mâinile cuiva", a spus proprietarul cabinetului de imagistică dentară, Eduard Maniuc.



Pentru a fi mereu aproape de soţ, Violeta a făcut studii speciale.



"Sunt asistentă medicală, îmi asist soţul în cadrul tuturor serviciilor stomatologice. În timpul studiilor, am înţeles că asta este tot ce mi-am dorit de la viaţă", a spus asistenta medicală, Violeta Maniuc.



Cei doi au beneficiat şi de un grant în valoare de 180 de mii de lei prin programul PARE 1+1, dar şi altul în mărime de 5 mii de euro printr-un program din Cehia. Din banii obținuți, ei şi-au cumpărat utilajul necesar.



"Pe parcurs am anunţat mai mulţi medici, medicii din raion şi cabinetele private din orăşelul nostru", a spus asistenta medicală, Violeta Maniuc.



Oamenii sunt mulțumiți că pot face screening dentar la asemenea centru performant.



"Este binevenită la noi în Sîngerei pentru că pentru asa investigatie trebie sa mergem la Bălţi sau la Chisinau, pentru care trebuie sa adăugam costuri suplimentare, pentru transport", a spus pacienta Lidia Bârsanu.



Preţurile pentru investigaţiile medicale variază între 50 şi 250 de lei.