Afacere originală la Călărași. O femeie creşte gâşte pentru a face perne din penele lor

Pasiunea pentru brodat şi croşetat a determinat-o să-şi deschidă o afacere destul de îndrăzneaţă.

Este vorba despre Ana Enache din satul Bahu, raionul Călăraşi, care a înfiinţat o crescătorie de gâşte, din penele cărora vrea să facă perne ornamentate în stil tradiţional. Ferma numără astăzi peste 100 de păsări, iar până la anul, femeia preconizează să ajungă la o mie de orătănii.



După ce a trăit zece ani la oraş, Ana Enache s-a mutat cu traiul la sat. Fiind căsătorită şi având trei copii, femeia nu se putea angaja. Atunci s-a gândit să-şi deschidă o afacere de familie, pentru a fi alături de cei mici, dar şi a obţine un venit. A analizat piaţa şi şi-a amintit de o mai veche pasiune, iar astăzi este mândră că visul ei prinde contur.



"Cu cinci ani în urmă. Pe atunci aveam 20 de gâşte. Primii bani au fost ai noştri, ai familiei, am cumpărat această casă. am scos primii boboci, am văzut că eclozarea a fost foarte reuşită. La moment am 110 gâşte. Minim o mie de gâşte eu trebuie la toamna viitoare să le pot număra", a spus Ana Enache locuitoare a satului Bahu raionul Călăraşi.



Pentru a-şi putea dezvolta afacerea, femeia a obţinut un grant în valoare de 189 de mii cu o contribuţie proprie de 45 de mii de lei. Din aceşti bani au fost procurate trei incubatoare, două utilaje de pregătire a furajelor şi materiale pentru construcţia ţarcului pentru boboci. Acum are nevoie de un echipament de prelucrare a penelor şi de o maşină de brodat, costul cărora ajunge la circa 500 de euro.



"Dacă înainte erau alte dimensiuni a pernelor, în ziua de azi sunt altele, mai europene, mai înguste şi mai lungi. Croşetate frumos. Se pune valoare chiar şi pe calitatea pernei, chiar şi pe material, cu iz din trecut, rustic. Eu doresc să fie totul manual brodat", a spus Ana Enache locuitoare a satului Bahu raionul Călăraşi.



Această afacere îi va permite femeii să obţină un venit pentru întreg parcursul anului. Primăvara va vinde bobocii, vara şi toamna va comercializa carnea de pasăre, iar iarna va scoate venit din vânzarea pernelor din puf de gâscă. Femeia spune că a şi identificat deja primii cumpărători.



"Sunt pensiunile turistice. De ce nu aş putea face legătură cu rudele celor plecaţi, peste hotare, turişti. eu cred că cel puţin 250 de lei ar fi o pernă", a spus Ana Enache locuitoare a satului Bahu raionul Călăraşi.



Oamenii din sat au doar cuvinte de laudă pentru consăteana lor. Aceştia spun că pernele din pene de gâscă sunt acum o raritate.



"Foarte bine, vom avea şi de lucru în sat. Pernele sunt tare bune, pot fi şi spălate sunt foarte comode. "



"Mi se pare că va fi frumos, moale. Când te culci în puf şi nu de găseşte nici femeia, e bine, normal. "



"Este ecologic, ar fi foarte bine. Cel mai frumos, s-ar reaminti de vremurile de cândva, de cum era odată, ca pe timpuri când stăteau la şezători, mai torceau, mai brodau."