Afacere la domiciliu: coşuri din nuiele de hârtie

Concediul de îngrijire a copilului a motivat-o să-și găsească o ocupație de suflet. Este vorba despre o tânără mămică din Drochia. Aliona Manolov a descoperit acum doi ani arta împletitului din nuiele din care confecționează coșuri, cutii și genți. Mai mult, creațiile sunt ecologice, deoarece pentru confecționarea acestora femeia utilizează nuiele produse din hârtie de ziar reciclată.Manolov Aliona spune că această pasiune i-a apărut în timp ce viziona o emisiune tematică la televizor."Am văzut niște exemple de coșuri la televizor și mi-a fost și mie interesant dacă să le pot eu face sau nu. M-am uitat foarte multe ore la diferite filmulețe până am început a face aceste coșulețe.”Pentru confecționarea nuielelor, femeia folosește doar hârtie de ziar pe care o cumpără de la tipografia din Bălți."Niciodată nu am folosit de ziar cu tipar, mereu o folosesc curată. Tai hârtia fâșii, apoi o răsucesc pe croşetă. După ce pregătesc nuiele necesare, le vopsesc, apoi le las o zi la uscat. Apoi le prelucrez cu apă, plus lac acrilic.”Pentru confecționarea unui coș aceasta are nevoie de cel puțin patru zile. Împletitul durează câteva ore, însă ca să fie trainic, vasul este prelucrat cu grijă."Depinde de mărimea coșului, dacă e mic în câteva ore, dacă e mai mare într-o zi, două și după ce la fel l-am făcut la fel îl las aproximativ o zi să se usuce. După confecționarea lui și uscarea, îl dau cu grund și la fel o zi uscarea, apoi de trei ori prelucrat cu lac.”Meșterul are deja zece modele de accesorii care pot fi utilizate în gospodărie, la birou sau în drumeții."Nu mă limitez la un model anumit. Fac coșuri, organizere - pătrate, rotunde. Fac tăvi pentru cafea, suporturi pentru tacâmuri, vaze pentru flori. Am început a face genți.”Toate lucrările pot fi comandate pe pagina de Facebook a meșteriței, iar costul unui articol începe de la 80 de lei.