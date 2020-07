AFACERE INEDITĂ. Un agricultor din raionul Dondușeni produce pudră din fructul de măceş

Produce sănătate la pachet. Un agricultor din satul Țaul, raionul Dondușeni, și-a plantat încă în 2013 primele tufe de măceș, iar din acest fruct prepară pudră și ceai care sunt sută la sută ecologice. Efectele lui sunt miraculoase pentru sănătate, iar de aici a şi apărut ideea afacerii."Ştiind despre faptul că pe piaţă este practic o lipsă acută de produse naturale care să conţină vitamina C, proprietarului afacerii i-a venit ideea să planteze măceş şi anume acest soi, care este foarte bogat în vitamine.", a spus Denis Costiniuc, administratorul companiei.Produsele sunt exportate în țările CSI, dar pot fi găsite şi la unele magazine sau farmacii de la noi. Acum, agricultorul are aproape 100 de hectare de măceş. În toate etapele de producere, de la cules şi până la împachetat, muncesc 11 angajaţi."Acum noi facem doar două tipuri de produse: pudră din măceşi şi ceai. Pudra este utilizată în mâncare ca şi supliment alimentar. De exemplu în terci, dimineaţa, adaugi o lingură de pudră de măceş şi ai doza de vitamina C pentru toată ziua.", a zis Denis Costiniuc, administratorul companiei.Din păcate, zona de producere este acum în reparaţie şi nu am putut filma întregul proces. Reprezentantul companiei ne-a spus că se pregăteşte pentru un nou sezon de cules la sfârşitul lunii august. Pentru ca produsul să fie ecologic, folosește utilaje speciale."După asta, încep toate etapele de spălare, curăţare, uscare. Până nu primim vreo comandă de la exportatori, le păstrăm în saci, iar când avem deja comenzi de livrare are loc etapa de împachetare.", a declarat Denis Costiniuc, administratorul companiei.Pudra din fructul de măceş este un puternic antioxidant. Conţine o cantitate mare de vitamina C, magneziu, fier, potasiu şi este de câteva ori mai benefică decât ceaiul din măceşi.