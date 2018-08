AFACERE INEDITĂ ÎN CAPITALĂ. S-a deschis o CAFENEA CU PISICI

Iubitorii de pisici au o cafenea dedicată numai lor. Ei pot acolo să ia masa şi să se relaxeze în compania a 12 feline.



Femeia din imagini nu are o pisică acasă, aşa că localul, deschis recent, este o bucurie pentru ea.



"Eu mă bucur fiindcă acasă ca să ţii o pisică este foarte greu, dar aici e un fel de relaxare mai ales pentru copil. Asta e tare super."



Proprietara cafenelei cu pisici spune că ideea a fost preluată de peste hotare.



"Am hotărât să deschidem o astfel de cafenea confortabilă, unde fiecare poate să vină să se odihnească, pentru că pisicile îţi permit să te relaxezi şi să savurezi momentul" , a spus administratoarea localului, Iulia Dobranscaia.



Clienţii sunt încântaţi de local. Ei spun că pisicile au efect terapeutic.



"Demult trebuia deschisă o astfel de cafenea, pentru că la noi totul este atât de monoton, iar aici este ceva mai divers."



"Desigur, voi veni aici cu familia, prietenii să petrecem frumos timpul, pentru că pisicile sunt prietenii noştri şi cel mai bun antidepresiv."



"Mai mult cred că vor veni aici soţia cu fiica, dar astăzi şi eu am venit. Fiica cred că deja se joacă acolo undeva cu pisicile."



"Schimbul de energie cu pisici dintotdeauna am ştiut că este unul pozitiv, ele extrag durerea, asta o ştiu încă de la buneii mei, că atunci când te doare pune pe locul ăla pisica şi îţi va sta mai bine. Cu siguranţă va avea priză acest local", a spus actrița Daniela Burlaca.



Administraţia localului îşi propune să mărească numărul de pisici.