Afacere inedită cu aburi. O femeie din Comrat a deschis un mini centruSpa

Embed:

O femeie din Comrat a reuşit să pună pe picioare o afacere mai puţin obişnuită, finanţată din bani europeni. Aceasta şi-a deschis un mini centru Spa, unde vizitatorii se relaxează şi obţin beneficii pentru organism. Oamenii fac baie cu aburi într-un butoi din stejar umplut cu apă cu uleiuri şi plante de leac. Procedura este bună pentru eliminarea toxinelor, pentru tratarea articulaţiilor şi problemelor respiratorii.



"Oamenii stau aici, iar noi potrivim totul în funcţie de corp şi închidem. Punem aici un prosop, iar aburii nu ies la suprafaţă. Apoi, alegem o temperatură confortabilă pentru client", a spus Elizaveta Arnaut, femeie de afaceri.



Procedura este contraindicată persoanelor care au tensiunea arterială ridicată, femeilor însărcinate şi bolnavilor de cancer. Totuşi, este recomandată copiilor începând cu vârsta de şapte ani.



"Este de ajutor pentru circulaţia sângelui, pentru tensiunea arterială.Imunitatea devine mai puternică, este bună şi pentru calmare. De asemenea, oamenii pot pierde până la 900 de calorii, echivalentul a 10 kilometri de alergat", a adăugat Elizaveta Arnaut, femeie de afaceri.



Oamenii spun că au apelat la această procedură pentru a-şi îmbunătăţi starea de sănătate. Preţul unei proceduri care durează 15 minute este de 200 de lei.



"Sunt foarte bucuroasă că acum există aşa salon şi la noi în Comrat şi putem să beneficiem de aceste proceduri. Simt cum aburii vin de jos şi acum este procesul de transpiraţie."



"Am fost în Ucraina la sanatoriu şi acolo tot era un butoi de acest fel, mi-a plăcut foarte mult. Când am aflat că a a apărut şi la noi, m-am bucurat. Mi-a fost de mare ajutor. Nu puteam merge, aveam nevoie de baston, dar am făcut o singură procedură şi m-a ajutat."



"Mă simt foarte bine, sunt plin de energie. Am făcut şi masaj, inhalaţii cu plante medicinale. Am ales combinaţia pentru întărirea imunităţii."



Femeia a reuşit să deschidă afacerea datorită unui grant de 42 de mii lei, pe care l-a obţinut prin intermediul unui program finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de PNUD.