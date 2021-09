Afacere în pandemie. Olesea Ceban din oraşul Călăraşi produce deserturi cu un conţinut redus de zahăr şi fără aditivi alimentari (FOTO)

Pasiunea pentru dulciuri şi dorul de ţară s-au îmbinat într-o afacere profitabilă deschisă în pandemie. Olesea Ceban din oraşul Călăraşi produce deserturi cu un conţinut redus de zahăr şi fără aditivi alimentari. Produsele ei sunt mereu proaspete și au un termen de valabilitate de până la trei zile. Tânăra antreprenoare povesteşte că munca în străinătate a motivat-o să pună pe roate o afacere sănătoasă şi dulce."Dorul acesta de casă, de familie, eu nu puteam să trec şi eu momentele de sărbătoare le treceam foarte greu. Eu am fost cinci ani plecată în Israel, acolo am muncit, am trăit şi ideea poate undeva a fost şi de acolo, pentru că la evrei ce ţine de ciocolată, ei au foarte mult patiserii anume, totul se face astăzi, astăzi se consumă, este proaspăt şi foarte accesibil."Olesea s-a trezit peste noapte cu o cerere foarte mare din partea consumatorilor. Ea spune că cel mai bun ingredient la producerea deserturilor este pasiunea. Drept rezultat, chiar și o brioșă banală se poate transforma într-o regină a unui eveniment festiv."Ele sunt din pandişpan, pandişpanul este din red velvet. Foarte umed, gustos, dulce pe măsură pentru că eu nu ascund alte produse şi respectiv are un gust natural. Avem o confitură din fructe de pădure şi avem o cremă de mascarpone cu frişcă."Olesea ne-a arătat cum se prepară un pandişpan din ciocolată."Acest pandişpan dumneavoastră nu o să îl întâlniţi nicăieri în Moldova, pentru că el este după o reţetă israeliană. Noi avem o cremă absolut naturală, cu un termen foarte mic, de 72 de ore . "Potrivit patiserei, la mare căutare sunt dulciurile pentru nunţi şi aniversări. Totuşi, publicul ţintă al acesteia sunt copiii."Publicul meu, care m-a ajutat să mă promovez, sunt copiii. Copiii care au mâncat produsele, chiar dacă unii părinţi spun că este scump, că trebuia mai ieftin, copilul lor mânca produsul şi spuneau că altceva nu mai pot să cumpere."