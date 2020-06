AFACERE GUSTOASĂ LA TRIFEŞTI: Familia Cuculescu a lansat o afacere în agricultură

Dorința de a construi un viitor acasă a motivat o familie din raionul Rezina să pornească o afacere în agricultură. Soţii Elena și Dumitru Cuculescu, din satul Trifești, au investit toți banii strânși de-a lungul anilor peste hotare într-o plantaţie de coacăză neagră și agriș.„Trăim la sat și știm cum se muncește și care sunt posibilitățile, din acest motiv am vrut și noi puțin să ne dezvoltăm și am plantat după cum vedeți acești arbuști. Deja de doi ani avem ceva roadă.”În ultima perioadă, însă, această familie de fermieri se confruntă cu o problemă: lipsa acută de muncitori. Iar explicaţia este simplă.„Sunt oameni în sat, este și tineret dar cu părere de rău ei primesc ajutoare sociale dar nu sunt puși la lucru. N-au nici o inițiativă, nici un interes. Vă dați seama că după serviciu nu mai reușești să faci totul la timp, să întreții, să fie îngrijit.”Anul trecut, roada a fost vândută în piețele din raion. În acest sezon însă, pandemia i-a reorientat spre o altă metodă de vânzare. Astfel, doritorii de a cumpăra pomuşoare sunt invitaţi direct în lan, la cules.„Cel mai bine toate fructele de consumat în formă proaspătă, pentru că conțin foarte multe vitamine.Coacăza este pentru anemie. Agrișul la fel este foarte benefic pentru sănătate, tot are vitamina C foarte multă. Noi vrem să promovăm fructele noastre ne acasă.”În acest an, un kilogram de pomuşoare poate fi cumpărat în medie cu 40 de lei, cu aproximativ cinci lei mai mult decât în 2019. Potrivit preşedintelui Asociaţiei Pomuşoarele Moldovei, Aneta Ganenco, scumpirea a fost determinată de un factor obiectiv: producţia de coacăză şi agriş a fost afectată de ploile abundente.