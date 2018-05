AFACERE DULCE PE GRANTURI. Povestea apicultorului care se bucură de prima miere din banii unui concurs organizat de AOAM (FOTOREPORT)

grant de 50 de mii lei de la AOAM pentru apicultura // foto: publika.md

A muncit patru ani peste hotare, apoi a hotărât să se întoarcă acasă și să investească în apicultură. Ștefan Cojocari a pus pe roate o afacere dulce și recent s-a bucurat de prima producție de miere. Visul lui a devenit realitate datorită unui grant de 50 de mii de lei câștigat în cadrul unui concurs organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova.



Ștefan Cojocari a început afacerea în toamna lui 2016. Cum nimeni din familia lui nu a făcut apicultură, Ștefan a spus că i-a fost destul de greu. Acum, apicultorul îngrijește 70 de familii de albini.



"Am decis să investesc în apicultură, deoarece mierea este un produs foarte întrebat. Pentru că a fost o provocare a mea din partea albinelor. Tot timpul, cât am fost mic, m-am temut de ele", a spus Ștefan Cojocari, apicultor.



Înainte de a culege primele roade, Ștefan a aplicat la un concurs organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri. A scris un business plan și cu cei 50 de mii câștigați și-a cumpărat o centrifugă, care îl ajută acum la scurs mierea.



" Cu așa o centrifugă, avem posibilitatea de a scoate în jur de trei sute de rame pe oră. Este o centrifugă pe care mi-am dorit-o din prima zi în care am văzut-o la o persoană în lucru. Am optat pentru dânsa, pentru că planul meu este de a-mi crește un număr mare de stupi", a declarat Ștefan Cojocari, apicultor.



Datorită tuturor oportunităților pe care le-a avut, Ștefan a reușit să se întoarcă acasă din Rusia.



"Ne-am bucurat tare mult, pentru că sunt aici, pe loc, nu se duc peste hotare, să retrăim și noi, și ei. Aici, pe loc, vor face un ban cu folos, pentru dânșii. Bravo lor", a zis Valentina Doban, soacra lui Ștefan.



Ștefan Cojocari își va vinde mierea pe piața locală din orașul Vadul lui Vodă. Un kilogram de miere de albini costă în jur de o sută de lei.