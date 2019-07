AFACERE DE SUCCES LA EI ACASĂ. O Familie a contruit o piscină modernă în orașul Sîngerei

Au muncit peste hotare pentru a-și vedea visul împlinit acasă. Este vorba despre un cuplu din orașul Sîngerei, care au construit o piscină modernă în locul unei foști gunoiști din localitate.

Pentru a-şi pune afacerea pe roate, proaspeţii antreprenori, au apelat la ajutorul autorităţilor locale, iar specialiştii din cadrul Incubatorului de Afaceri le-au oferit tot suportul informaţional necesar. O parte din banii investiţi, le-au fost acordaţi sub grant de Agenția Cehă pentru Dezvoltare.

Veronica Cernogal și Andrei Ciobanu au muncit mai bine de 15 ani în construcții, iar din banii câştigaţi şi-au pornit o afacere profitabilă la ei acasă. Au revenit în țară acum un an iar dorul de patrie a fost mai presus de orice.



” Când am revenit în țară am trecut așa pe aici, trecători cu mașina și am văzut acest teren, era o gunoiște, era mizerie. Și m-am gândit de ce să nu facem ceva frumos pentru Sângerei, mereu mi-au plăcut piscinele, înotul. Am zis că e ceva bun și trebuie să facem și la noi în Sângerei pentru că nu-i așa ceva” , a spus ANDREI CIOBANU, tânăr antreprenor.



Pentru a-și vedea visul îndeplinit cuplul au avut nevoie de trei ani, atât cât au durat lucrările. Zona de agrement construită la periferia orașului are două bazine, unul pentru copii și altul pentru maturi.



” Pur și simplu trebuie să fii tare, tar și dacă îți pui ceva, da îți pui ceva ambițios, să fii ambițios cum zice soția, să fii tare și să mergi înainte până la urmă, nu trebuie să dăm mâinile în jos, că dacă confruntăm ceva o etapă care nu putem să trecem peste ea, nu-i corect”, a spus ANDREI CIOBANU, tânăr antreprenor.



Proprietarii speră să-și recupereze banii investiți în cel mult cinci ani. Pe lângă piscina propriu zisă, aceștea mai planifică să facă o zonă de spa și un teren de fotbal pentru a atrage cât mai mulți tineri din localitățile vecine, din Bălți, dar și turiști străini.



” Dacă sincer vorbind e planificat agro-turismul, care vor fi mini moteluri unde se vor putea caza turiștii care ne vor vizita în orașul Sângerei, să ne extindem printr-un teren de fotbal, da pentru mini fotbal și un teren de joacă”, a spus VERONICA CERNOGAL, tânără antreprenoare.



Pentru a-și pune ideile în practică,tinerii antreprenori au beneficiat de instruiri din partea specialiștilor din cadrul Incubatorului de Afaceri din localitate.



” Ideea ne aparține în totalitate, dar am fost norocoși să avem în Sângerei Incubatorul de Afaceri care au contribuit prin instruirile, prin mentoratele pe care le-a desfășurat”, a spus VERONICA CERNOGAL, tânără antreprenoare.



Pentru construcţia și deschiderea piscinei, soţii Ciobanu au apelat şi la proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Pe lângă aportul primit, tinerii au beneficiat si de un grant în valoare de 5 mii de euro.



„ Au scris o propunere de proiect foarte bună în primul rând și am văzut că ei au investit foarte mult și le-au rămas doar un pic, un pic, și s-au înglodat, și am înțeles că au nevoie de ajutorul nostru pentru a - și dezvolta afacerea și pentru a o lansa, și am considerat că merită, fiindcă au investit foarte mult tot ce au lucrat peste hotare și pot oferi servicii calitative și servicii care sunt lipsă aici în orașul Sîngerei”, a spus MARIA PRISACARI, șefa secției Politici Regionale și Cooperare Externă din cadrul.



Pentru construcţia piscinei, proprietarii au investit în jur de 5 milioane de lei.