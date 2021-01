Afacere de succes în domeniul zootehniei. Povestea unei familii de moldoveni stabilită în România

"Au vrut să investească ei acolo, dar nu neapărat s-au plafonat, dar au vrut să o vândă, au zis că nu le mai trebuie și atunci am sărit eu și am zis că mai bine să facem ceva.", a spus fermierul, Ştefan Plămădeală."Eu am terminat facultatea de construcții și după ce am terminat am decis că nu este pentru mine domeniul respectiv și m-am retras la țară. Cred că pasiunea a început de mic copil când mă duceau părinții mei la bunici și acolo aveam grijă de animale. Ei aveau vaci, porci, găini, rațe, de toate.", a menţionat fermierul, Ştefan Plămădeală."Rasa Aubrac este din Germania adusă, rasa Holstein care este adusă din Olanda, iar rasa autohtonă Bălțata românească este de al fermieri cumpărată.", a spus Ştefan Plămădeală."Am vrut să facem un centru de colectare a cerealelor și prelucrarea acestora, un centru în acre fermierul să vină, să lase cerealele, noi să le uscăm, le selectăm și el să-și poată lua furajele pentru animale.", a spus fermierul."Am luat două credite destul de mari, unul pentru achiziționarea a 25 de capete din rasa Aubrac și un credit pentru a achiziționa un tractor mai mare.", a spus Ştefan Plămădeală."Pe partea de carne am încercat să facem niște produse, nu am renunțat, dar am făcut o mică pauză. O să încercăm să facem propriul abator cât de curând ca să putem comercializa direct noi.", a spus fermierul.În ciuda greutăților, Ștefan Plămădială nu-și pierde entuziasmul. Bărbatul spune că peste cinci ani vrea să devină independent financiar și să-şi vândă producţia, începând de la furaje şi până la preparate din carne.