Afacere de familie pe mal de Nistru. Povestea de succes a doi soți care promovează tradiţiile şi valorile neamului

Pandemia a închis multe afaceri, dar a lansat şi business-uri noi. Soţii Marina şi Radu Coşneanu au reuşit să-şi pună pe roate o companie, conceptul căreia l-au gândit încă în 2020. Au deschis o pensiune în localitatea Molovata din raionul Dubăsari.

Ei au reuşit să-şi materializeze visul după ce au câştigat un grant în valoare de 15 mii de dolari şi consiliere individuală în cadrul proiectului PNUD ”Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului”, susţinut de Suedia şi Marea Britanie.



"Am găsit proiectul AdTrade. Termenul limită de depunere a dosarelor era maxim două săptămâni. Am efectuat business planul, am depus cererea cu gândul că, ei, să încerc şi eu. Spre marea noastră uimire şi bucurie, am primit marea veste, plină de emoţii.", a spus Marina Coşneanu, proprietara pensiunii.



Astfel, odată ce au câştigat finanţare, au cumpărat o casă bătrânească, pe care au restaurat-o cu multă dedicaţie. Au optat pentru acoperiş din stuf şi obiecte vechi ca elemente de decor, între care o moară, un război de ţesut, ulcioare, piese vechi de mobilier şi covoare moldoveneşti. Terasa rustică, grătarul și soba au fost meşterite chiar de proprietarul pensiunii, Radu Coșneanu.



"O să încercăm ca lumea care va veni aici şi pe care o să-i deservim să se simtă bine. O să promovăm Molovata, o să promovăm cultură, tradiţie şi valori.", a declarat Radu Coşneanu, proprietarul pensiunii.



Primarul localităţii, Igor Brînza, a apreciat curajul soţilor Coşneanu de a face investiţii acasă şi nu au ales calea străinătăţii, dar şi pentru că promovează turismul local, valorile şi tradiţiile naţionale.



"Aş vrea ca şi alţii să ia exemplul ca să meargă pe paşii respectivi, de a dezvolta, pentru că este un sat pitoresc. Natura ne-a înzestrat cu multe locuri frumoase. ", a spus Igor Brînza, primar al satului Molovata, raionul Dubăsari.



În total, 31 de antreprenori au beneficiat de asistență financiară în valoare de peste jumătate de milion de dolari americani, precum și de programe de mentorat pentru lansarea sau dezvoltarea afacerilor pe ambele maluri ale Nistrului.

Andrei Gramaţchi este şi el beneficiar al proiectului AdTrade. La fel ca soţii Coşneanu, a lansat o afacere care are la bază promovarea tradiţiilor naţionale.



"Mă bucur că avem aşa oportunităţi de a participa la proiecte prin care noi putem să facem schimb de experienţă, de greşeli, care sunt destul de importante, de idei.", a recunoscut Andrei Gramaţchi

În cadrul proiectului AdTrade au fost create 249 de locuri de muncă, iar 1 411 locuri de muncă au fost păstrare în contextul crizei economice cauzate de pandemie.