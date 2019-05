AFACERE CU OI ÎN UCRAINCA. Un fermier a beneficiat de un grant de 13 mii de euro

Au renunțat la comodităţile din oraş şi s-au mutat la sat, pentru a iniţia o afacere în domeniul oieritului.

Soții Zinaida și Sergiu Stefanco din localitatea Ucrainca, raionul Căușeni, au pus bazele unei ferme, după ce au câştigat la nuntă câteva mioare. Cei doi au beneficiat şi de un grant, în valoare de 13 mii de euro, oferit în cadrul unui program al Uniunii Europene.



Sergiu Stefanco a început afacerea cu ovine în urmă cu zece ani, dar abia din 2017 a putut să-şi modernizeze procesul de producţie, datorită fondurilor europene.



"Am zis că ramura oieritului este o ramură care ar putea să ne asigure un trai decent acasă. Grantul a fost foarte binevenit, pentru că am avut probleme la procesarea laptelui. Acum s-a schimbat situaţia pentru că utilajul este din inox", a spus SERGIU STEFANCO, câștigător grant.



"Noi am fost studenţi ambii în România. Apoi am revenit. El şi-a dorit mai mult să revină în ţară ca militar. Apoi s-au schimbat ramurile un pic de la militărie a ajuns la zootehnie şi agricultură", a spus ZINAIDA STEFANCO, soţia.



În prezent, în gospodăria ţărănească se produc aproximativ 70 kg de brânză de oi pe zi. Întreprinderea are şi doi angajați.



"La ora şapte le dăm drumul la păscut, după asta la amiază la ora 12 începe mulsul până la ora două", a spus SERGHEI BOLDIŞOR, păstor.



Fermierii au reuşit să păstreze vechea reţetă de preparare a brânzei, care este vândută la un preţ de 80 de lei pentru un kilogram.



"Trebuie să ştii când s-a închegat, când trebuie de amestecat, când trebuie de o turnat. Nu trebuie să stea zărul mai mult de două degete deasupra. Gustul iese mai uscat", a spus ANDREI BOBEICĂ, angajat.



În Republica Moldova există în jur la 1.000 de proprietari de stâne de oi şi capre.