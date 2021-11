Afacere cu nuiele din hârtie. O femeie din Capitală confecţionează coşuri şi bijuterii din hârtie reciclată

Oferă o nouă viaţă hârtiii reciclate şi o transformă în cutii pentru bijuterii sau coşuri pentru jucării. Este povestea Ianei Beţişor din Capitală, care și-a dezvoltat propria afacere în acest domeniu. Procesul de lucru este migălos şi necesită mult timp, spune femeia."Primul coşuleţ a fost din nişte hârtii de ziare şi a fost un coşuleţ pentru creioane. Mi-a plăcut procesul şi am văzut perspectivă, că se poate de crescut în domeniul dat şi de creat lucruri chiar frumoase", spune femeia.La un coş, Iana lucrează aproximativ două zile. Mai întâi se fac nuielele, apoi se vopsesc, se prelucrează cu o soluţie specială, abia după asta începe procesul de împletire."Acum încercăm să facem o combinaţie, asta şi a fost ideea, să combinăm placajul de lemn şi nuielele de hârtie. Produsele sunt naturale, ecologice, dar, în acelaşi timp, şi rezistente", menţionează Iana Beţişor.Iana a reușit să facă și genţi din nuiele de hârtie:"Am realizat acest model de geantă. Eu singură am făcut-o pentru mine ca să o port şi să văd cum se poartă. Deja urmează să realizez şi pentru persoanele interesate care aşteaptă".Ideea de a lucra cu lemnul a fost a soţului, însă pentru a porni o afacere aveau nevoie de un utilaj special. Soţii Beţişor au aplicat cu un proiect la ODIMM şi au obţinut un grant."Iată unul din produse din combinaţia din placaj de lemn şi nuiele din hârtie este acest coşuleţ pentru depozitare. El are baza din lemn, ceea ce îi oferă o rezistenţă sporită, dar sus este din nuiele împletit şi arată aşa, mai rustic, mai natural", spune meşterul.Acum fac împreună o gamă variată de produse, de la obiecte mici de decor şi jucării, până la hărţi."Mai facem, iată puzzle pentru copii, aici încă este la etapa de lucru, nu este finisată. Asta cu animale şi copilul învaţă animalele, le găseşte locul lor, le poate colora. Este ceva natural, după tehnica Montessori", a declarat Iana Beţişor.Anul acesta, soţii Beţişor pregătesc ceva nou, decoraţiuni şi felicitări personalizate pentru sărbătorile de iarnă.