Afacere cu miros urât la Mileşti, Nisporeni. Localnicii sunt indignaţi, iar legea nu permite evacuarea stânei

Un gospodar din satul Mileşti din raionul Nisporeni şi-a amenajat o stână cu 150 de oi chiar lângă casele vecinilor. Oamenii spun că de un an de zile nu mai pot trăi liniştiţi din cauza mirosului neplăcut şi a gălăgiei. Aceştia s-au adresat de mai multe ori la Primărie, însă până acum, nu s-au luat măsuri."Avem miros urât. Vine primăvara, nu putem dormi, nu putem deschide uşile. Seara şi dimineaţa e un miros extraordinar, vă închipuiţi. ""Ce fel de Europă vrem noi cu stâna înaintea casei? Las-o s-o ducă, daţi-i bani, să o ducă măcar încă o sută de metri de la casă, la vale, că are unde.""Vara era mai cald şi puţea de te turtei aici. Acolo e bălegar, e gunoi. "Proprietarul grajdului ne-a spus că e treaba lui ce face în propria gospodărie."Eu am 50 de oi. Restul sunt ale oamenilor, nu ale mele. Le dau în grădină la mine, pentru că vreau să am gunoi şi pe acest deal nu este. Vreau ca ele să facă bălegar, eu să ar şi să am pământ ca oamenii. Ce stână, eu mi-am făcut un ocol aici. Aici e ocol, nu e stână."Primăria satului Mileşti a aprobat un regulament care interzice să creşti în jurul casei mai mult de 20 de oi. Totuşi, nu-i pot veni de hac gospodarului cu 150 de ovine, pentru că, potrivit actului în vigoare, cei care încalcă legea pot fi doar preîntâmpinaţi."A fost dată o preîntâmpinare de Primăria Mileşti şi de Consiliului Local, că oilea trebuie scoase în afara satului. Pe timp de vară, dumnealui le-a scos în afara satului, dar acum iar le-a adus la acasă."Autorităţile locale intenţionează să modifice acest regulament, iar dacă prevederile vor fi aprobate în Consiliul Local, gospodarul ar putea fi amendat.