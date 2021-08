Afacere cu gust dulce. 15 şomeri din Cantemir au beneficiat de granturi și au primit stupi cu albine din partea OIM

15 şomeri din Cantemir şi-au deschis afaceri în domeniul apicol cu sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Ei au câştigat granturi şi au primit câte 10 stupi cu albine. Bugetul programului depăşeşte 200 de mii de dolari.

Printre beneficiari este şi Vera Plămădeală din satul Sadîc, care după mai mulţi ani de muncă peste hotare a revenit acasă. Femeia vrea să lanseze o afacere în domeniul turistic, iar una dintre componente o va constitui apiterapia.



"Auzeam proiecte, proiecte, dar nu credeam, dar acum am beneficiat de acest proiect şi acum pot prietenilor mei să le spun să depună şi ei. După ce am primit stupii şi am câştigat acest proiect la care am muncit foarte mult, am deschis un SRL."



Sergiu Niţica din satul Pleşeni e văduv şi îşi creşte singur fiica. Din cauza pandemiei de COVID-19, bărbatul de 31 de ani a rămas şomer.



"Am lucrat ca zilier la mai mulţi apicultori din zonă şi văzând informaţia în mass-media am decis să aplic şi eu la proiectul oferit de către Organizaţia Internaţională a Muncii. Am făcut acest pas şi mă gândeam, o să câştig, nu o să câştig, trebuie să fac pasul şi să merg încet înainte.", a declarat Vera Plămădeală, beneficiar.



Potrivit preşedintelui Asociaţiei Apicultorilor "Regina Codrilor Tigheci" din raionul Cantemir, beneficiarii au primit tot sprijinul necesar de la instruire şi până la înregistrarea afacerilor la Agenţia de Servicii Publice.



„La ziua de azi deja toţi beneficiarii au colectat deja miere, în jur 15-20 de kg de miere la un stup.”, a relatat Gheorghe Moisa, preşedintele Asociaţiei Apicultorilor "Regina Codrilor Tigheci" Cantemir.



Cei 15 antreprenori pot beneficia de mentorat şi susţinere şi după încheierea programului. Parteneriatul Local de Ocupare din Cantemir împreună cu Organizaţia Internaţională a Muncii au drept scop formarea a 70 de locuri de muncă, extinderea a 45 de întreprinderi mici şi lansarea a 50 de afaceri noi în mai multe domenii.



