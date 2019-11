Afacere colorată la Roşcani. O familie cultivă morcovi roz, albi, galbeni şi roşii

foto: publika.md

Pe câmpurile familiei Cecoi din satul Roşcani raionul Anenii Noi cresc morcovi roz, albi, galbeni şi roşii. Legumele sunt de soi olandez, iar fermierii spun că se deosebesc de cei obişnuiţi de culoare portocalie după gust, dar şi formă. Lungimea unora poate depăşi 30 de centimetri.



Aurelia şi Eugen Cecoi au moştenit afacerea, dar şi dragostea pentru legumicultură de la părinţi.



"Dragostea s-a transmis soţului, de la soţ, mie. Seminţele de morcov color au fost un cadou. Am vrut şi noi să experimentăm cât va ieşi, cum va ieşi, dacă pentru pământul nostru este bine. Asta este o inovaţie pe care procesatorul a cerut-o. Să facă salate cu diferite tipuri de morcovi pentru că asta cred că a văzut el peste hotare", a spus Aurelia Cecoi antreprenoare.



Diferenţa dintre cele cinci soiuri de legume este în gust, explică antreprenoarea.



"Unul e mai dulciu, altul e mai suculent, dar în general sunt ca morcovii obişnuiţi", a spus Aurelia Cecoi, antreprenoare.



Pe cele 50 de hectare, soţii Cecoi mai cresc şi cartofi, ceapă, sfeclă roşii. Întreg procesul de recoltare a legumelor este mecanizat, deoarece munca trebuie făcut în timp util, iar zilierii fie nu se găsesc, fie recompensa cerută e prea mare.



"Cu acest utilaj, într-o singură zi poate fi scos din pământ un hectar de morcov. Am calculat în jur de 75 tone de legume la hectar. Ca să scot din pământ 75 tone de morcov zilnic, am nevoie de aproximativ 120-130 de muncitori. Actualmente în regiunea noastră, un zilier se plăteşte cu 200 de lei", a spus Eugen Cecoi, antreprenor.



Părinţii sunt bucuroşi că au reuşit să-şi convingă copiii să nu apuce calea străinătăţii şi să le continue activitatea.



"Îmi văd nepoatele, le văd cum cresc şi ei sunt aici lângă noi. Îi foarte greu în ziua de azi să faci agricultură, dar dacă te strădui poţi să ai şi un pic de profit."



Fermierii preconizează în acest an o recoltă de peste două mii de tone de legume la hectar. Cea mai mare cantitate va ajunge la fabrica de procesare din Budeşti, iar restul - în supermaketuri.